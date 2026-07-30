حسین شکوهی در گفتگو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که با استقرار توده هوای گرم در سطح استان تا اواسط هفته آینده، دمای هوا در برخی نقاط بویژه مناطق غیرساحلی به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و حتی فراتر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در ساعاتی از وقت امروز (پنجشنبه) با رشد ابر در برخی نقاط جنوبی و ارتفاعات شرقی استان، احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی، دور از انتظار نیست.

وی گفت: ضمن اینکه طی روزهای جمعه تا یکشنبه آینده، در برخی ساعات با افزایش سرعت وزش بادهای غالباً شمال شرقی، سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان، متالطم پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی ،گاهی وزش باد ،گردو خاک و در برخی نقاط شرقی و جنوبی استان رشد ابر با احتمال ناپایداری های موقت جوی خواهد بود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر،غالبا شمال غربی تا شمال شرقی ، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت امروز در برخی ساعات در مناطق شمالی ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر و از اواخر وقت امروز تا اوایل صبح فردا در سواحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی می شود.