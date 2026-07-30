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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۹

سپاه کرمانشاه از شهادت «محمدامین رستمی جلیلیان» در عراق خبر داد

سپاه کرمانشاه از شهادت «محمدامین رستمی جلیلیان» در عراق خبر داد

کرمانشاه- روابط عمومی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه از شهادت «محمدامین رستمی جلیلیان» از اهالی استان کرمانشاه در پی حملات بامداد چهارشنبه به عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی روابط عمومی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص)، «محمدامین رستمی جلیلیان» در جریان حملات بامداد چهارشنبه هفتم مردادماه به عراق به شهادت رسیده است.

در اطلاعیه سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه آمده است که این شهید والامقام از اهالی استان کرمانشاه بوده و در جریان این حملات جان خود را در راه آرمان‌های الهی فدا کرده است.

بر پایه برخی گزارش‌های منتشرشده، از شهید «محمدامین رستمی جلیلیان» به عنوان پنجمین شهید ایرانی این حملات یاد شده است.

روابط عمومی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه اعلام کرده است که اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه و مراسم مرتبط با این شهید متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6903536

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      7 4
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      قطعا که این حمله به دستور بن سلمان بوده و به خواست آمریکا به چهره ی شهید نگاه کنید که بن سلمان دست به نابودی خود زده و در حال خود تخریبی میباشد
    • رامتین AT ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      7 1
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      سلام ما را به امام شهید برسان
    • محمدرسول IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      7 0
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      روحش شاد شهید وطن باعث افتخار ایرانی

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