افزایش سرویسهای دانشجویی دانشگاه آزاد ورامین – پیشوا در استانهای تهران و البرز

ناصر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا خطوط سرویسهای دانشجویی این واحد را در تمام استان تهران و شهر تهران گسترده است، به نحوی که دانشجویان دغدغه دوری مسیر و چگونگی دسترسی به این واحد عظیم دانشگاهی را نخواهند داشت.

وی افزود: هر ساله با توجه به آغاز سال تحصیلی و لزوم تردد بی خطر و سریع دانشجویان این واحد دانشگاهی در مسیرهای مختلف به سمت شهرستان پیشوا، حوزه معاونت دانشجویی در بخش ترابری و حمل و نقل دانشجویی برنامه ریزی ویژه ای خواهد داشت.

این مسئول گفت: امسال نیز بنا به رسم معهود در سالیان گذشته، طبق بررسیهای کارشناسی انجام شده در دفتر معاونت دانشجویی و تأیید ریاست واحد در ستاد استقبال دانشجویان تازه وارد، مسیرهای مختلف طبق نرخنامه جدید به واحد ایاب و ذهاب ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر پوشش گسترده این طرح اضافه کرد: با توجه به پوشش سکونتی جامعه آماری دانشجویان این واحد در سطح استان تهران و علی الخصوص شهر تهران، مسیرهای پر تردد پس از شناسایی و بررسی به صورت جداگانه و یا ترکیبی در برنامه سرویس دهی واحد ایاب و ذهاب قرار گرفت.

دانشجویان مدارک خود را برای استفاده از سرویس ارائه کنند

کریمی یادآور شد: دانشجویان با در دست داشتن مدارک اعلام شده در اطلاعیه می توانند همه روزه با مراجعه به دفتر ایاب و ذهاب ضمن ثبت نام و برخورداری از مزایای این طرح تا پایان ترم جاری از آن بهره مند بشوند.

وی افزود: مدارک لازم برای ثبت نام در سرویسهای کارتی شامل تکمیل فرم مربوط به تعهد و ثبت نام در سرویسها، واریز مبلغ مورد نظر به شماره حساب ۸۳/۲۱۳۹۲۴۵۶ جام بانک ملت و یک قطعه عکس پرسنلی برای تکمیل پرونده است.

مسیر خطوط سرویسهای دانشگاه آزاد اسلامی ورامین - پیشوا

وی به ایستگاههای سرویس دانشجویی دانشگاه آزاد واحد ورامین – پیشوا در استان تهران اشاره کرد و بیان داشت: در تهران بزرگ ایستگاههای شهرک قدس، سر مزداران، پل گیشا، میدان توحید، تجریش، مینی سیتی، نوبنیاد به طرف پاسداران، چهارراه دولت آباد، برج سفید، حسینیه ارشاد، سیدخندان، مجیدیه، رسالت، چهارراه تیرانداز، فلکه اول تهرانپارس، سر پیروزی، میدان شهدا، آهنگ، قصر فیروزه، پل 20 متری، میدان آقانور، میدان پونک، میدان آزادی، صادقیه، ستارخان، میدان توحید، تهرانسر، جمالزاده، میدان حر، میدان قزوین، میدان رازی، میدان بهمن، کارخانه چیت سازی، پل بعث، کیان شهر و میدان شمشیری آماده ارائه سرویس به دانشجویان هستند.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا ادامه داد: سرویسهای دانشجویی در شهرری نیز در میدان دولت آباد، سه راه ورامین و مترو شهرری و در کرج، مقابل سینمای کرج فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: سرویسها در شهریار واقع در میدان فرمانداری، در اسلامشهر، سرمهدیه و باغ فیض و چهاردانگه آماده خدمت رسانی به دانشجویان این واحد دانشگاهی هستند و در پاکدشت نیز مقابل بانک ملت حضور خواهند داشت.