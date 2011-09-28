نرم افزار تحت وب "پژوهیار" در قم تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تهران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از تولید نرم افزار تحت وب «پژوهیار» خبر داد و گفت: هدف از تولید این نرم افزار وبی تسهیل در امر پژوهش و مستندسازی نتایج پژوهشی محققان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه است.



مهدی بهنیافر افزود: "پژوهیار" نخستین نرم افزار رایگان مدیریت استناددهی متن باز فارسی زبان است که بر پایه نرم افزار Zotero (زوترو) با قابلیت‌های منحصر به فرد پژوهشی و فنی طراحی و به زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.



وی "پژوهیار" را ابزاری پژوهشی و قدرتمند برای محققان توصیف کرد و اظهار داشت: این نرم افزار به کاربران کمک می‌کند تا گردآوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل منابع علمی خود را به آسانی انجام داده و سپس با تکیه بر آن بتوانند به نحوی مناسب و بر اساس شیوه‌نامه استناددهی مورد نظر خود، به مستندسازی حاصل پژوهش خود در قالب کتاب، پایان‌نامه و مقاله بپردازند.



این محقق و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات، "پژوهیار" را دارای قابلیت‌های متعددی برشمرد و افزود: ذخیره و طبقه بندی اطلاعات، یادداشت گذاری، استفاده از برچسب‌های مختلف، جستجوی اطلاعات ذخیره شده و... از جمله قابلیت‌های پژوهشی این نرم افزار است.



بهنیافر اضافه کرد: "پژوهیار" پیوند محکمی با منابع برخط (online) دارد، به گونه‌ای که هنگام جستجو و بازیابی اطلاعات از کتاب، مقاله، صفحات وب، تصاویر و ده‌ها قلم دیداری و شنیداری دیگر، پژوهشگر به طور خودکار می‌تواند منابع خود را در نرم افزار ذخیره کرده و سپس برای استناددهی از این منابع با شیوه‌های مختلف استناددهی به این اقلام متنوع اطلاعاتی در متن در حال نگارش خود اقدام نماید.



بر پایه این گزارش، این نرم‌افزار از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) و بر اساس نیاز به صورت سه زبانه و تلفیقی از کاربران منابع پژوهشی فارسی، عربی و انگلیسی طراحی و به زودی ارائه خواهد شد.