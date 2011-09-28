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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

با حضور وزیر راه و شهرسازی/

22 کیلومتر پایانی محور بروجرد - چغلوندی به بهره برداری رسید

22 کیلومتر پایانی محور بروجرد - چغلوندی به بهره برداری رسید

بروجرد - خبرگزاری مهر: 22 کیلومتر پایانی محور بروجرد - چغلوندی با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل راه و ترابری استان لرستان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: محور بروجرد - چغلوندی در مجموع دارای 95 کیلومتر طول است که در این مرحله 22 کیلومتر پایانی این محوز به بهره برداری رسید.

عباس رضایی تصریح کرد: برای بهره برداری از این فاز پروژه اعتباری بالغ بر 26 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی یادآور شد: این پروژه در قالب پروژههای راه اصلی استان به بهره برداری رسیده است که بروجرد را به چغلوندی متصل می کند و زمینه ساز تسهیل در تردد میان خرم آباد و بروجرد خواهد شد.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان ادامه داد: در راستای اجرای این پروژه یه دستگاه تونل 736 متری نیز در طول مسیر احداث شده است.

بنابر این گزارش وزیر راه و شهرسازی تا ساعتی دیگر از پروژه ساماندهی و تعریض گردنه زاغه و همچنین عملیات تعریض و احداث باند دوم کمربندی خرم آباد بازدید خواهد کرد.

کد مطلب 1419056

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