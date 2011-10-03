به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور صبح امروز دوشنبه در حاشیه همایش معاونین سیاسی و روسای ستادهای انتخابات سراسر کشور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات وزارت کشور برای برگزاری هر چه با شکوه تر شدن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت کشور تمهیدات لازم را دراین رابطه اندیشیده است و طبق جدول زمان بندی اقدامات خود را انجام خواهد داد.

وزیر کشور با بیان اینکه بخشی از این کار که توجیه معاونین و دست اندرکاران انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است انجام شده است، گفت: امروز هم همایش معاونین سیاسی و روسای ستاد انتخابات سراسر کشور، مدیران کل سیاسی انتخابات و مدیران کل فناوری و اطلاعات استانها در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شده است که این جلسه تا آخر وقت ادامه خواهد داشت و سعی خواهد شد ابهامات موجود برای برگزاری انتخابات و همچنین ابهامات و مشکلات برطرف شود.

نجار افزود: مقدمات اجرایی انتخابات در همه زمینه ها از جمله آموزش و اصلاح آیین نامه ها انجام شده است.

وی در ادامه در خصوص راهبردهای وزارت کشور برای هر چه با شکوه تر برگزار شدن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وزارت کشور اصرار دارد که در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مر قانون اجرا شود. همچنین می خواهیم بستری فراهم کنیم که مشارکت حداکثری همانند گذشته اتفاق بیفتد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه بحث تسهیل در روند برگزاری انتخابات مد نظر وزارت کشور است، گفت: با اینکه در این دوره انتخابات 10 درصد از شعب از طریق رایانه ای مراحل انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را انجام می دهند اما بالغ بر 95 درصد فرآیند انتخابات کل کشور رایانه ای خواهد بود.

نجار افزود: همچنین شفاف سازی و اطلاع رسانی حداکثری از جمله راهبردهای وزارت کشور در برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است تا مردم به موقع از نتایج انتخابات با خبر شوند.

وی در ادامه در خصوص دخالت دولت در انتخابات نیز گفت: در این رابطه قانون پیش بینی های لازم را کرده است و ما هم در وزارت کشور اجازه نمی دهیم که کسی در روند برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دخالت کند.

وزیر کشور در ادامه در رابطه با تصویب لایحه افزایش 20 نفری نمایندگان مجلس نیز گفت: وزارت کشور در خصوص اصل 64 قانون اساسی لایحه ای را مبنی بر افزایش تعداد نمایندگان مجلس تنظیم کرده است که این لایحه در دولت به تصویب رسیده و هم اکنون مراحل نهایی خود را برای تصویب در مجلس طی می کند.

وی تصریح کرد: با تصویب این لایحه تعداد حوزه های انتخابیه در سراسر کشور از 207 به 223 حوزه انتخابیه ارتقاء خواهد یافت.

نجار در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نتایج سفرش به پاکستان گفت: پاکستان کشور دوست و همسایه ایران است.

وزیر کشور با بیان اینکه در این سفر موضوع همکاری های امنیتی دو کشور، مقابله با تروریسم، مقابله با جرائم سازمان یافته، همکاری های مرزی، مقابله با قاچاق انسان و پولشویی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، گفت: توسعه مناسبات اقتصادی و کمک به سیل زدگان پاکستانی از جمله مباحث دیگری است که در این سفر مورد توجه دو کشور بود.

وی تصریح کرد: در حدود 100 میلیون دلار به سیل زدگان پاکستان و بازسازی مناطق سیل زده این کشور اختصاص یافته است.