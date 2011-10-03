به گزارش خبرنگار مهر، علی داداش زاده در سومین جلسه کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماریهای مشترک با انسان با اشاره به اینکه در این راستا شهرداریهای استان به اسحله بی هوشی تجهیز می شوند، افزود: جمع آوری حیوانات ولگرد و ناقل بیماری در افزایش سلامت جامعه از اولویتهای نظام مدیریت شهری است.

وی اظهار داشت: در این راستا طی شش ماهه دوم سالجاری شهرداریهای استان به امکانات مدرن طرح جمع آوری جایگزین طرح معدوم سازی حیوانات ولگرد با اسلحه گرم تجهیز می شوند.

معدوم کردن چهار هزار قلاده سگ ولگرد در آذربایجان غربی

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی شهرداری ارومیه هدف از این طرح را جایگزینی روش معدوم سازی حیوانات ناقل بیماری به انسان را مرگ با ترحم و با استفاده از اصولی علمی عنوان کرد.

داداش زاده بیان داشت: درمرحله نخست اجرای این طرح پنج اسلحه بی هوش کننده خریداری شده و در اختیار شهرداریهای ارومیه، خوی، مهاباد، میاندوآب و بوکان قرار گرفته است.

این مسئول عنوان کرد: سال گذشته یازده هزار و 300 قلاده سگ ولگرد معدوم شده و امسال نیز طی شش ماه گذشته چهار هزار و 162 قلاده سگ در نقاط مختلف با استفاده از اسلحه گرم معدوم شده است.