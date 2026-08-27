نفوذ هکرهای چینی به ناسا و سنای آمریکا ردیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دادگستری در بیانیه ای اعلام کرد دامنه های مورد استفاده دو پلتفرم هک به نام های QScan وQTRouter را که در بخشی از این کمپین هک استفاده می شده، توقیف کرده است.

یک استشهادنامه، وزارت انرژی، وزارت بهداشت و خدمات انسانی، موسسه ملی بهداشت و چهار شرکت دیگر در آمریکا و کره جنوبی را به عنوان قربانیان هک شناسایی کرده است.

سفارت چین در واشنگتن به این اظهارات واکنش نشان نداد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد پلتفرم ها توسط یک شرکت چینی به نام «نانجیانگ شینجویی نتورک تکنولوژی» اداره می شدند که مشتریان آن شامل نهاد اطلاعاتی غیرنظامی چین، یعنی «وزارت امنیت دولتی»، و ارتش آن، یعنی «ارتش آزادی‌بخش خلق» هستند.

این شرکت به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است.

در استشهادنامه مذکور آمده هکرها حداقل از سال ۲۰۱۸ میلادی از ابزارهای ابداعی خودشان برای نفوذ به زیرساخت های حیاتی و دیگر شبکه های حساس در آمریکا و سراسر جهان استفاده کرده اند.

براساس اطلاعات موجود سطح دسترسی آنها متفاوت بوده است. این هکرها درسال ۲۰۱۹ میلادی سعی کردند با استفاده از ضعف در یک وی پی ان به شبکه های ناسا نفوذ کنند. این هکرها درسپتامبر ۲۰۲۴ میلادی به سه آزمایشگاه وزارت انرژی آمریکا، موسسه ملی سلامت آمریکا، یک آژانس بدون نام وزرات بهداشت و خدمات انسانی و یک تولید کننده دستگاه های امنیتی آمریکا نفوذ کردند.

کمپین های هک مرتبط با چین زنجیره ای از شبکه های حساس دولتی و خصوصی آمریکا را در سال های اخیر به خطر انداخته اند.