به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان قدس ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان که در فرمانداری برگزار شد در جمع مسئولان ضمن تبریک به دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی اظهار داشت: به تازگی سه همایش بین المللی اهل بیت، مدیریت بیداری اسلامی در منطقه و حمایت از انتفاضه فلسطین در شهرستان برگزار شد که با سایر همایشها تفاوت داشته و با محوریت ایران قدرتمند با ایدئولوژی اسلامی در جهان و نحوه مدیریت ایران اسلامی در مسیر بیداریهای جوامع بشری برگزار شده است.

علی جهانبخشی ادامه داد: دشمنان اسلام در حال حاضر در تلاش هستند تا به هر نحو ممکن ضرباتی به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد کنند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکرده است.

وی ادامه داد: در این راه دشمنان اسلام برای زیر سئوال بردن نظام جمهوری اسلامی، ایران را به عنوان محور شرارت در تمام رسانه های غربی معرفی کرد اما زمانی که دید از این قضیه به نتیجه نمی رسد، موضوع ایران اتمی و اسلام هراسی و ایران هراسی را در بین مردم جهان مطرح کرد و چون مشاهده کرد که این موضوعات در افکار عمومی کارساز نیست از طرق دیگر وارد شد.

این مسئول عنوان کرد: آنچه حقیقت و بزرگی ایران اسلامی را اثبات می کند این موضوع است که امریکا به عنوان قدرتمند ترین کشور دنیا از لحاظ های مختلف نتوانست تئوری خود را به عنوان نظم نوین جهانی با ورود جمهوری اسلامی ایران به عرصه جهانی عملی کند و در حال حاضر این تئوری که قرار بود با محوریت امریکا اجرایی شود با وجود جمهوری اسلامی ایران دچار مشکل شده است.

وی افزود: همگان باید بدانند که در حال حاضر امریکا با تمام وجود به جنگ ما آمده و ما در سطح امریکا به مقابله با آن پرداخته ایم.

وی تاکید کرد: با این نیرویی تا کنون امریکا در مقابل ایران جنگیده است برای هیچ کشوری بسیج نکرده بود و زمانی که دید در هشت سال دفاع مقدس مردم و نظام ایران اسلامی به باورهای واقعی خود رسیده و هفته هایی که به مناسبت بزرگداشت این هفته برگزار می شود، برای مردم گوشزد می شود و امکانات و توانمندی ایران اگر نسبت به 30 ساله گذشته چندین برابر نشده باشد قطعا کمتر نشده است، خواست جوانان مرز و بوم ما را در تست کند و فتنه 88 را راه انداخت اما باز هم مشاهده کرد که جوانان ما به وی‍ژه بسیجیان کشورمان تا آخرین قطره خونشان برای حفظ نظام اسلامی ایستاده اند.

وی افزود: جوانان ما به فرموده مقام معظم رهبری متفکرتر و باهوش تر از 30 سال قبل هستند و در این سالها به آن میزان که در جریان انقلاب اسلامی رویش داشتیم به اعتراف دشمنان ریزش نداشته ایم در تلاش است که مردم را از آینده نظام مایوس کند.

جهانبخشی با بیان اینکه آمریکا در طول جریان انتخابات سال 88 تمام آتشهای خود را به سر ایران ریخت اظهار داشت: اما باز ناکام ماند و در حال حاضر با ایجاد بحثهایی نظیر تردید و فساد درصدد ایجاد یاس در بین مردم است.

وی ادامه داد: رسانه های غربی با مانور نسبت به اختلاس و سواستفاده مالی که در نظام بانکی شده که البته به گفته کارشناسان امر 50 درصد این منابعی که این فرد دریافت کرده به طریق قانونی بوده و این نشان از وجود اشکال در قانون بانکی ما است سعی دارد دستاوردهای کشور و نظام ما را زیر سئوال ببرد که باید در مقابل این نگاه ایستاد.

ساختار بانکی باید اصلاح شود



فرماندار شهر قدس بیان کرد: باید به مردم آگاهی داد که نظام ما به دلیل پاکی و حفظ حق الناس به نظارت بر امور و بیان آنها در بین اذهان عمومی می پردازد و اگر نظام موافق این کارها بود باید ساکت می ماند نه اینکه به شدت با عوامل آن برخورد کند.

وی به وجود اشکالات مختلف در ساختار بانکی اشاره کرد و گفت: چه کسی ا ست که نداند ساختار بانکی ما تنها در خدمت سرمایه گذاران است و اگر یه جوان بخواهد وام بگیرد با چه ضوابط بانکی مواجه می شود و برخی سرمایه گذاران چه اعمالی که مرتکب نمی شوند که دولت در جهت اصلاح این ساختار وارد شده بود و امید است این موضوع باعث تسریع در اصلاح این ساختار شود.