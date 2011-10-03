به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله مهدیان امروز دوشنبه در مراسم روز جهانی اسکان بشر با موضوع شهرها و تغییرات آب و هوا با بیان اینکه 70 درصد از خانه های روستایی در گذشته آسیب پذیر بودند، گفت: از سال 74 بهسازی مسکن روستایی شروع شد اما سقف کم اعتبار دهی بانک ها و حجم کم اعتبارات پیشرفت پروژه را با کندی روبر کرد.

وی افزود: در برنامه چهارم پیش بینی شد که سالیانه 200 هزار واحد مسکن روستایی بهسازی شود درحالیکه در برنامه دوم وسوم توسعه در کل 193 هزار واحد روستایی بازسازی شده بود.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به اهداف بنیاد مسکن در نوسازی واحدهای روستایی، بیان کرد: مشارکت مردم و حمایت دولت، ارایه تسهیلات کم بهره و طولانی مدت، آموزش و ترویج، سازماندهی نیروی انسانی و طراحی و نظارت از جمله اقدامات بنیاد مسکن برای این پروژه ها بوده است.

مهدیان با بیان اینکه 12 هزار نیروی فنی مهندسی برای نظارت بر ساخت و سازهای مسکن روستایی آموزش دیده اند، بیان کرد: عملکرد مسکن روستایی با حدود یک میلیون و 340 هزار واحد شروع شد و تاکنون ساخت یک میلیون و 28 هزار واحد مسکن روستایی به پایان رسیده است.

وی افزود: کمبود مسکن از 13 درصد به 2 درصد رسیده است، گفت: افزایش شاخص استفاده از مصالح با کیفیت ساختمانی هم از 44 درصد به 57 درصد رسیده است اما متاسفانه دولت برای مسکن روستایی یارانه ای را در نظرنگرفته است.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن افزود: در هر روستای کشور 30 درصد از ساختمان ها و در روستاهای آسیب پذیر تا صد در صد ساختمان ها نوسازی شده اند.

در ادامه عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مسکن به عنوان نیاز اصلی همواره مورد توجه مسئولان کشور بوده است، افزود: در برنامه چهارم و پنجم توسعه برساخت ساختمان های مقاوم و مسکن برای افراد کم درآمد و جوانان تاکید شده است و توانمندسازی مردم از نظر اقتصادی و فرهنگی با ایجاد شغل و سکونت از سیاست هایی است که درکشور دنبال می شود.

محمد حسین مقیمی تصریح کرد: حدود 70 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که باید توجه ویژه ای به آنها شود و در قانون احیاء بافت های فرسوده هم تاکید شده که نیمی از اعتبارات مسکن مهر به این بخش اختصاص یابد.

وی بابیان اینکه حجم زیادی از جمعیت درکلان شهرها و بخصوص تهران است، اظهار داشت: حمل و نقل عمومی، توجه به ترافیک و کاهش زمان مسافرت و تبدیل شهرها به شهرهای الکترونیک برای کاهش مسافرت درون شهری از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر کاهش تولید گازهای گلخانه ای، گفت: باید با افزایش سطح آگاهی مردم به استفاده بهینه از انرژی را در طراحی وساخت مسکن و شهرسازی توجه کرد.