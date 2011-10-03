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۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۳

پهلوان مطرح کرد:

70 درصد اعضای کتابخانه های بروجرد کتابهای درسی امانت می گیرند

70 درصد اعضای کتابخانه های بروجرد کتابهای درسی امانت می گیرند

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد گفت: متاسفانه 70 درصد مراجعان به کتابخانه های عمومی این شهرستان برای کتاب درسی مراجعه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داود پهلوان عصر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی در حسینیه اهل بیت(ع) بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر 121هزار نسخه کتاب در کتابخانه های بروجرد وجود دارد.

وی همچنین به عملیات اجرایی کتابخانه درجه یک بروجرد اشاره کرد و گفت: کتابخانه درجه یک این شهرستان در فاز هشت بروجرد به مساحت دو هزار و 500 مترمربع و هزار و 500 مترمربع زیربنا در دست احداث است.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد افزود: همچنین طرح درخواستی "کتاب من" و "پنجره های اینترنتی" نیز در کتابخانه های بروجرد نیز فعال است.

پهلوان تصریح کرد: متاسفانه 70 درصد مراجعان به کتابخانه های عمومی بروجرد برای امانت گرفتن کتابهای درسی مراجعه می کنند.

وی ادامه داد: کتابهای رمان بیشترین درخواست را از سوی اعضای کتابخانه ها دارند و بعد از این کتب دینی از جمله موارد مد نظر خوانندگان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: حجم عظیمی از کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خریداری شده ولی سهم ما در سال گذشته تنها 12هزار جلد بوده است.

نادر ارجمندی به مشکلات بخش کتاب و کتابخوانی بروجرد اشاره کرد و افزود: اعتبارات ما برای برگزاری نمایشگاه کتاب محدود است و از طرف دیگر محل مناسبی برای برگزاری نمایشگاههای کتاب نداریم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برای برگزاری نمایشگاههای کتاب از سینما آزادی استفاده می کنیم.

بنابر این گزارش در پایان این جلسه به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی نواختن زنگ مطالعه در آموزش و پرورش و ایجاد ایستگاه مطالعه در اماکنی که فرصت مطالعه وجود دارد مثل بانکها و مدارس و... پیشنهاد و تاکید شد که با اجرای این طرح به طور مرتب متولیان امر این اماکن را بازدید و نسبت به شارژ کتاب این فضاها اقدام کنند.

کد مطلب 1423598

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