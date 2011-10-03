70 درصد اعضای کتابخانه های بروجرد کتابهای درسی امانت می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، داود پهلوان عصر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی در حسینیه اهل بیت(ع) بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر 121هزار نسخه کتاب در کتابخانه های بروجرد وجود دارد.

وی همچنین به عملیات اجرایی کتابخانه درجه یک بروجرد اشاره کرد و گفت: کتابخانه درجه یک این شهرستان در فاز هشت بروجرد به مساحت دو هزار و 500 مترمربع و هزار و 500 مترمربع زیربنا در دست احداث است.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد افزود: همچنین طرح درخواستی "کتاب من" و "پنجره های اینترنتی" نیز در کتابخانه های بروجرد نیز فعال است.

پهلوان تصریح کرد: متاسفانه 70 درصد مراجعان به کتابخانه های عمومی بروجرد برای امانت گرفتن کتابهای درسی مراجعه می کنند.

وی ادامه داد: کتابهای رمان بیشترین درخواست را از سوی اعضای کتابخانه ها دارند و بعد از این کتب دینی از جمله موارد مد نظر خوانندگان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: حجم عظیمی از کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خریداری شده ولی سهم ما در سال گذشته تنها 12هزار جلد بوده است.

نادر ارجمندی به مشکلات بخش کتاب و کتابخوانی بروجرد اشاره کرد و افزود: اعتبارات ما برای برگزاری نمایشگاه کتاب محدود است و از طرف دیگر محل مناسبی برای برگزاری نمایشگاههای کتاب نداریم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برای برگزاری نمایشگاههای کتاب از سینما آزادی استفاده می کنیم.

بنابر این گزارش در پایان این جلسه به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی نواختن زنگ مطالعه در آموزش و پرورش و ایجاد ایستگاه مطالعه در اماکنی که فرصت مطالعه وجود دارد مثل بانکها و مدارس و... پیشنهاد و تاکید شد که با اجرای این طرح به طور مرتب متولیان امر این اماکن را بازدید و نسبت به شارژ کتاب این فضاها اقدام کنند.