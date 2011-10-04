کمبود معلم ابتدایی در قم

محمد حسین امین جعفری در حاشیه مراسم جشن آغاز آموزش قرآن که صبح سه شنبه در مدرسه تولیت قم برگزار شد در رابطه با تعداد بالای دانش آموزان در کلاس‌های ابتدایی در قم گفت: ما دستور دادیم تا کلاسهای ۴۰ نفر به بالا به دو کلاس تقسیم شود.



وی ادامه داد در حال حاضر در قم کمبود معلم داریم و اگر کلاس‌های ابتدایی زیاد شود ما معلم به این تعداد نداریم.



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در رابطه با عدم توزیع شیر و دهان شویه در مدارس گفت: طی جلسه‌ای که در تهران برگزار شد، مصوب شد تا این موضوع نیز حل شود.



وی همچنین در این مراسم با اشاره به این روایتی مبنی بر اینکه "در آخرالزمان سینه‌ها تنگ و مشکلات زیاد می‌شود به قرآن پناه ببرید"، تصریح کرد: نجات انسان‌ها و نجات فرزندان ما، در گرو وصل به قرآن است.



امین جعفری با اشاره به معجزات پیامبران دیگر، معجزه پیامبر اسلام را معجزه‌ای ماندگار، باقی و غیر قابل تحریف دانست.



وی به دیدار مظفر وزیر آموزش و پرورش وقت در سال ۷۶ با مقام معظم رهبری اشاره کرد که در آن دیدار رهبر معظم انقلاب توصیه کردند دانش‌آموزان را با قرآن آشنا کنید.



مدیرکل آموزش و پرورش قم در پایان با اشاره به اینکه در سال ۷۷-۷۸ قرآن وارد کتابهای اول ابتدایی شد، از اولیا خواست ارتباط با خدا را به فرزندان خود یاد دهند و آنها را به ائمه (علیهم السلام) پیوند دهند.

