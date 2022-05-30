لزوم تامین نیروی انسانی موردنیاز آموزش و پرورش خلخال

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد یحیی‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان خلخال با اشاره به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش خلخال بویژه در مقطع ابتدایی اظهار کرد: تأمین نیروی انسانی موردنیاز آموزش و پرورش این شهرستان تا مهرماه لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه ۹۴۶ معلم و فرهنگی در دستگاه تعلیم و تربیت این منطقه فعالیت می‌کنند، ادامه داد: سال گذشته ۶۰ نفر از معلمان این شهرستان بازنشسته شدند و امسال نیز ۱۱۴ معلم بازنشسته می‌شوند که با این روند در سال تحصیلی آینده دستگاه تعلیم و تربیت این شهرستان با کمبود ۷۵ نفر معلم در مقطع ابتدایی روبرو خواهد شد.

فرماندار شهرستان خلخال بیان کرد: جذب معلم غیربومی برای آموزش و پرورش خلخال کارساز نیست و نیاز است سهم شهرستان‌های استان در دانشگاه فرهنگیان افزایش یابد تا مشکل کمبود نیروی انسانی در مناطقی همچون خلخال حل و فصل شود.

یحیی زاده افزود: معلمان غیربومی جذب شده جدید خلخال تنها پس از گذشت یک سال از خدمت خود در این شهرستان اقدام به انتقال و تغییر محل خدمت خود به زادگاه خود می‌کنند و کمبود نیروی انسانی به قوت خود باقی می‌ماند.