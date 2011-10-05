تصویربرداری "سقوط آزاد" در کیش به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عوامل مجموعه تلویزیونی "سقوط آزاد" که برای تصویربرداری سکانس‌های پایانی عازم جزیره کیش شده بودند، با پایان برداشت این سکانس‌ها به تهران بر‌گشتند و این مجموعه تلویزیونی با نام‌های پیشین "گیوتین" و "آخرین روز" در هشت قسمت 45 دقیقه‌ای به مناسبت هفته ناجا از امشب ساعت 22:15 روی آنتن شبکه اول سیما می‌رود.

"سقوط آزاد" تولید مشترک گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک سیما و معاونت اجتماعی ناجا درباره دو پلیس جوان است که در پی رازگشایی از پرونده دختری تبهکار هستند و در خصوص جرائم مبتلا به کلان شهرها در آن بحث و گفتگو می‌شوند.

روابط عمومی شبکه اول در خصوص استفاده از بیلبوردهای شهری برای تبلیغ این اثر نیز این توضیح را ارائه داده است که به دلیل ساخت مشارکتی این سریال، نیروی انتظامی با ابزار و امکانات خود به تبلیغات شهری پرداخته و شبکه اول در این زمینه نقشی نداده است.

بازیگران این مجموعه، حامد بهداد، پوریا پورسرخ، روناک یونسی، الهام حمیدی، فخر الدین شریف، خسرو شهراز، سمانه جلالی، بیتا بیگی و علی عراقچی هستند.

عوامل دیگر سریال "آخرین روز" عبارتند از مجری طرح: محسن کاسه‌ساز، دستیار اول کارگردان: ایمان یزدی، مدیر برنامه‌ریزی : علیرضا نسایی، مدیرتصویربرداری: اسماعیل آقاجانی، طراح گریم: سعید ملکان، طراح صحنه و لباس: میلاد کزازی، آهنگساز: ستار اورکی، جلوه‌های ویژه: حمید سلیمانی، تدوین: حمید سلیمیان، مدیرتولید: محمد رضا راستگو، مدیر تدارکات: حمیدرضارجایی، مدیر گروه بدلکاران: عرشیا قدسی، ناظر کیفی ناجا: سرهنگ چمنی، ناظر انتظامی: سرهنگ مددی.