پیروزی پرگل ایران برابر فلسطین در بازی آسان/ هفت گل از شش گلزن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 19:30 دقیقه امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران و در دیداری تدارکاتی برابر فلسطین قرار گرفت و هر چند در نیمه اول تنها یک گل زد اما در نیمه دوم دروازه حریف را گلباران کرد و در نهایت با نتیجه 7 بر صفر حریف خود را شکست داد.

در نیمه اول علیرضا حقیقی، مازیار زارع، پژمان منتظری، احسان حاجی صفی، حسین ماهینی، جواد نکونام، علی کریمی، محمد قاضی، میلاد میداودی، محمدرضا خلعتبری و آندرانیک تیموریان در ترکیب اصلی تیم ملی فوتبال کشورمان قرار گرفتند که نکته قابل توجه آن کنار گذاشتن مهدی رحمتی از ترکیب اصلی تیم پس از مدتها بود تا این بازیکن استراحت کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در نیمه اول حملات زیادی روی دروازه حریف نه چندان مطرح خود انجام داد و نزدیک به 10 کرنر به دست آورد و موقعیت های زیادی برای گلزنی داشت اما دفاع چند لایه فلسطینی ها اجازه باز شدن دروازه آنها را نداد.

در نیمه دوم کارلوس کی روش هفت تعویض انجام داد و شهاب گردان، پژمان نوری، جواد کاظمیان، محسن مسلمان، غلامرضا رضایی، کریم انصاریفرد و مجتبی جباری را به میدان فرستاد که توانستند جشنواره ای از گل به راه بیندازند. کریم انصاریفرد(50)، جواد نکونام(55 - پنالتی)، جواد کاظمیان (58 و 90 - پنالتی)، پژمان منتظری(59) و پژمان نوری(70) گل های تیم ایران را در این بازی به ثمر رساندند. در وقت های اضافه دروازه بان فلسطین به خاطر خطای پنالتی اخراج شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 روز سه شنبه هفته آینده از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال بحرین خواهد رفت.