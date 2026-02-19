به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز پنج‌شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان که با حضور رئیس‌جمهور در خرم‌آباد برگزار شد، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در روز گذشته، اظهار داشت: درباره مسائل، مشکلات و فرصت‌های فوق‌العاده استان لرستان به‌تفصیل سخن گفته شد و امروز هم فرصت‌های بی‌بدیل و استثنایی استان مشخص است و هم معضلات و مشکلات آن.

لزوم عبور از بیان مشکلات به سمت اقدام عملی

وی با اشاره به شناخت عمیق از فرصت‌ها و چالش‌های لرستان، عنوان کرد: در ۴۷ سال گذشته، شاخص‌های توسعه استان همچنان وضعیت مطلوبی نداشته‌اند و صرفاً با بیان مشکلات، مسائل حل نخواهد شد؛ به همین دلیل به این جمع‌بندی رسیدیم که باید طرحی نو در مسیر توسعه استان درانداخته شود.

لرستان؛ استانی امن با ظرفیت‌های اصیل

استاندار لرستان با بیان اینکه لرستان یکی از امن‌ترین و اصیل‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود، افزود: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید متفاوت از گذشته عمل می‌کردیم و این مسیر نیازمند وحدت، وفاق و همدلی میان همه ارکان استان است.

وحدت مسئولان در مسیر منافع مردم

شاهرخی با تأکید بر اینکه اختلاف‌نظرهای غیرسازنده موجب اتلاف زمان و انرژی می‌شود، گفت: آنچه ما را رنج می‌دهد، اختلاف‌هایی است که صرف موضوعاتی می‌شود که نفعی برای مردم ندارد.

وی تصریح کرد: امروز خوشبختانه وحدت، هماهنگی و همدلی مطلوبی میان شورای تأمین، ائمه جمعه، مدیران اجرایی و مجمع نمایندگان استان شکل گرفته و این وحدت صرفاً با هدف تأمین منافع مردم لرستان است.

تمرکز بر پروژه‌های پیشران و جذب سرمایه‌گذاری

وی در ادامه با بیان اینکه مسیر توسعه استان با تدوین یک برنامه جامع و کاملاً کارشناسی‌شده آغاز شده است، اظهار داشت: فعالیت خود را با تهیه «برنامه راهبردی و عملیاتی» شروع کردیم؛ برنامه‌ای که بر اساس آن، بیش از پنج هزار پروژه ریز و درشت استان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تمرکز بر ۱۰۷ پروژه پیشران قرار گرفت.

استاندار لرستان با اشاره به تدوین سند اشتغال استان، افزود: اجرای این برنامه‌ها نیازمند منابع مالی قابل‌توجه است. اعتبارات دولتی محدود و مشخص است، بنابراین ناگزیر باید به دنبال منابع مالی جدید و پایدار باشیم؛ از همین رو، تمامی ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی این پروژه‌ها مورد بررسی و استفاده قرار گرفت.

فرش قرمز برای بخش خصوصی؛ شرط تحقق توسعه

شاهرخی با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای استان، تصریح کرد: زمانی که اعلام کردیم سالانه به ۵۰ همت منابع مالی نیاز داریم، بسیاری این عدد را غیرقابل تحقق می‌دانستند، اما این هدف با فراهم‌کردن بستر مناسب و پهن‌کردن فرش قرمز برای بخش خصوصی دست‌یافتنی شد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه امکان‌پذیر است، به شرط آنکه زمینه سرمایه‌گذاری به‌درستی فراهم شود. هر جا بستر امن، شفاف و جذاب برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود، بخش خصوصی نیز فرصت‌های مناسبی برای ورود و فعالیت پیدا خواهد کرد و می‌تواند موتور محرک توسعه لرستان باشد.

شتاب‌بخشی به پروژه‌های کلان زیرساختی استان

شاهرخی با اشاره به توجه ویژه دولت چهاردهم به پروژه‌های زیرساختی و مطالبات دیرینه مردم لرستان، اظهار داشت: سد «معشوره» به‌عنوان یکی از مطالبات عمومی و قدیمی مردم استان، طی ۲۰ سال گذشته تنها ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده بود، اما در سفر اخیر دولت، دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با تأمین این اعتبار، امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۶ عملیات ساخت سد معشوره به اتمام برسد و بلافاصله اجرای شبکه‌های وابسته به آن نیز در دستور کار قرار گیرد.

تحول محسوس در حوزه راه و راه‌آهن لرستان

استاندار لرستان در ادامه با اشاره به تحولات ایجادشده در حوزه راه و راه‌آهن استان، گفت: در زمان آغاز مسئولیتم، پروژه راه‌آهن عملاً تعطیل بود، اما امروز این پروژه در ۳۰ جبهه کاری فعال است و روند اجرایی آن با شتاب در حال انجام است.

شاهرخی خاطرنشان کرد: سال گذشته برای پروژه راه‌آهن استان یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد و در سال جاری نیز ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که این ارقام نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تکمیل این طرح راهبردی و ایجاد تحول در زیرساخت‌های حمل‌ونقل لرستان است.

ثبت جهانی دره خرم‌آباد و فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری

استاندار لرستان با اشاره به تداوم کریدور شمال ـ جنوب کشور در محور اراک ـ خرم‌آباد و تأمین بخشی از منابع آن از محل مولدسازی، بیان داشت: این پروژه یکی از محورهای مهم توسعه‌ای استان به شمار می‌رود و نقش مؤثری در ارتقای جایگاه ترانزیتی لرستان خواهد داشت.

شاهرخی با اشاره به ثبت جهانی دره تاریخی خرم‌آباد، افزود: سال گذشته با پیگیری‌ها و همت وزیر میراث‌فرهنگی، دره تاریخی خرم‌آباد به ثبت جهانی رسید و یونسکو مهر تأیید خود را بر اصالت و قدمت بیش از ۶۵ هزارساله لرستان زد؛ اتفاقی که فرصت کم‌نظیری برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان فراهم کرده است.

اختصاص سهمیه نفت برای احداث پالایشگاه لرستان

وی در ادامه با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای اختصاص سهمیه نفت جهت احداث پالایشگاه در لرستان، گفت: بر اساس این دستور، سهمیه ۲۰ هزار بشکه نفت برای احداث پالایشگاه به استان اختصاص یافته است.

استاندار لرستان تصریح کرد: مراحل قانونی این موضوع طی شده و اهمیت این اقدام در آن است که برای نخستین‌بار چنین سهمیه‌ای به استان لرستان اختصاص داده می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز تحول در بخش انرژی، اشتغال و سرمایه‌گذاری صنعتی استان باشد.

پیشتازی لرستان در مولدسازی و تأمین منابع مالی پروژه‌ها

وی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در استان، اظهار داشت: از محل مولدسازی، پروژه‌های مهمی از جمله کمربند غربی خرم‌آباد در حال اجراست و در مجموع حدود دو هزار میلیارد تومان در لرستان از این محل سرمایه‌گذاری شده است.

استاندار لرستان با اشاره به تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه، افزود: ۲.۷ همت اوراق مالی خریداری و نقد شده که این منابع به‌صورت مستقیم برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان هزینه شده است؛ در این زمینه، لرستان رتبه نخست کشور را در خرید اوراق به خود اختصاص داده است.

شاهرخی در پایان با تأکید بر عزم جدی مدیریت استان برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، گفت: امیدواریم با تداوم این روند و تأمین منابع مالی پایدار، ۱۰۷ پروژه پیشران استان به‌طور کامل عملیاتی شده و اثرات آن در بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی لرستان نمایان شود.