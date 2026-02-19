هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون بر روی عدد ۱۱۲ قرار گرفته و هوا در وضعیت نارنجی و برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

همچنین میانگین شاخص هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۱۱ و در وضعیت آلوده برای گروه‌های حساس قرار داشته است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۵۹ روز در شرایط قابل قبول، ۱۳۸ روز ناسالم در هوای برای گروه‌های حساس، ۲۷ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.