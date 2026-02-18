به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب قلعه‌لور – دوکوهه اندیمشک که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: در جریان این سفر، طرح‌های متعددی در حوزه تأمین آب آشامیدنی، توسعه شبکه‌های انتقال، مدیریت منابع آب، بهینه‌سازی تأسیسات و تقویت زیرساخت‌های برق خوزستان به بهره‌برداری رسید یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد.

وی افزود: مجموعه‌ای از طرح‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت از جمله پروژه‌های انتقال آب و بازسازی اساسی چاه‌های آب، در سفر وزیر نیرو به استان مورد بررسی قرار گرفت که اجرای این برنامه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش فشار و تأمین پایدار آب در برخی مناطق خوزستان داشته باشد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه برای هر یک از این طرح‌ها، زمان‌بندی مشخصی تعریف شده است، گفت: نگاه وزیر نیرو به استان خوزستان، نگاهی راهبردی، توسعه‌محور و مبتنی بر شناخت دقیق نیازها و ظرفیت‌های استان است.

موالی‌زاده همچنین با اشاره به سفر دو روزه وزیر نیرو به خوزستان خاطرنشان کرد: وزیر نیرو از روز سه‌شنبه هفته جاری وارد استان شد و در این مدت، مجموعه‌ای از طرح‌های مهم صنعت آب و برق را افتتاح کرد و عملیات اجرایی پروژه‌های متعددی نیز آغاز شد.

وی ادامه داد: از جمله طرح‌های حوزه آب در این سفر می‌توان به آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهرستان رامهرمز از سد جره، بازدید و افتتاح مخزن و ایستگاه پمپاژ آب آشامیدنی شهر چمران، افتتاح متمرکز طرح‌های فیلتراسیون بندر امام خمینی(ره)، افزایش ظرفیت تأسیسات آب آشامیدنی مرغزار، کلنگ‌زنی مخزن خنافره، افتتاح مخزن آب بوزی و اجرای عملیات لایروبی انهار شادگان اشاره کرد.

استاندار خوزستان افزود: افتتاح سد و قفل کشتیرانی بالادست بهمنشیر، بهره‌برداری از سد بالارود، راه‌اندازی اولیه تصفیه‌خانه فاضلاب شهدای سوم خرداد خرمشهر، افتتاح طرح افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شهدای فتح‌المبین (ام‌الدبس) و خط انتقال ۲۳ کیلومتری از ام‌الدبس تا تصفیه‌خانه دشت آزادگان، آغاز عملیات اجرایی طرح آب آشامیدنی شهر الوان و خط لوله آب آشامیدنی قلعه‌لور و دوکوهه اندیمشک از دیگر برنامه‌های مهم این سفر در حوزه آب بود.

وی در ادامه به برنامه‌های وزیر نیرو در بخش برق اشاره کرد و گفت: افتتاح پست برق ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت دانیال شوش، افتتاح پروژه‌های شرکت‌های توزیع نیروی برق استان و اهواز و آغاز عملیات اجرایی ۱۷۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح استان از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه بود.