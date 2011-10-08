مسابقات لیگ دسته دو فوتبال با شش بازی پیگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در مسابقات برگزار شده در گروه "ب" تیم گوجان با نتیجه پنج بر دو از سد تیم شهدای شهرداری کوهرنگ گذشت، شهدای باباحیدر پنج بر صفر پاسارگاد ناغان را مغلوب کرد وبازی تیمهای نافچ و پاسارگاد شهرکرد به دلیل حاضر نشدن تیم نافچ با نتیجه سه بر صفربه سود تیم شهرکرد خاتمه یافت.

همچنین در مسابقات گروه "الف" تیم شهید منصوری گندمان با نتیجه یک برصفر شهرداری نقته را شکست داد، تیم فجر اردل چهاربر سه تیم شیرینی سرای مادر بروجن را مغلوب نمود و تیم شهدینه آران بلداجی چهار بر یک فجر هیلساد را از پیش رو برداشت.