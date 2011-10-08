  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

در چهارمحال و بختیاری/

مسابقات لیگ دسته دو فوتبال با شش بازی پیگیری شد

مسابقات لیگ دسته دو فوتبال با شش بازی پیگیری شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مسابقات فوتبال لیگ دسته دوم استان چهار محال و بختیاری با برگزاری شش بازی در سطح این استان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در مسابقات برگزار شده در گروه "ب" تیم گوجان با نتیجه پنج بر دو از سد تیم شهدای شهرداری کوهرنگ گذشت، شهدای باباحیدر پنج بر صفر پاسارگاد ناغان را مغلوب کرد وبازی تیمهای نافچ و پاسارگاد شهرکرد به دلیل حاضر نشدن تیم نافچ با نتیجه سه بر صفربه سود تیم شهرکرد خاتمه یافت.

همچنین در مسابقات گروه "الف" تیم شهید منصوری گندمان با نتیجه یک برصفر شهرداری نقته را شکست داد، تیم فجر اردل چهاربر سه تیم شیرینی سرای مادر بروجن را مغلوب نمود و تیم شهدینه آران بلداجی چهار بر یک فجر هیلساد را از پیش رو برداشت.

کد مطلب 1426990

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها