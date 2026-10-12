به گزارش خبرنگار مهر، زینب علمدار صبح دوشنبه در آیین اختتامیه مرحله استانی رویداد ملی «مأموریت ماکان» و معرفی برگزیدگان آذربایجان شرقی اظهار کرد: این رویداد فراتر از یک رقابت دانش‌آموزی است و می‌تواند زمینه تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به حفاظت از طبیعت را در میان کودکان فراهم کند.

وی با اشاره به دریافت بیش از پنج هزار اثر از دانش‌آموزان دوره ابتدایی استان افزود: مشارکت دانش‌آموزان در این رویداد نشان‌دهنده توجه آنان به موضوع محیط‌زیست و ضرورت حفاظت از طبیعت است.

پیوند آموزش محیط‌زیست با فرهنگ ایثار و شهادت

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی با اشاره به گرامیداشت یاد و خاطره ماکان نصیری و شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب گفت: پیوند مفاهیم حفاظت از محیط‌زیست با فرهنگ ایثار و شهادت، فرصتی برای آشنایی کودکان با ارزش‌های انسانی و تقویت حس مسئولیت‌پذیری آنان در قبال سرزمین و منابع طبیعی است.

علمدار با تأکید بر نقش کانون در پرورش استعدادهای کودکان بیان کرد: فرایند داوری آثار از سطح مدارس آغاز می‌شود و با عبور از مراحل منطقه‌ای و ناحیه‌ای به مرحله استانی و سپس ملی می‌رسد؛ مسیری که امکان شناسایی و هدایت توانمندی‌های دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: کانون پرورش فکری با همکاری آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط، از ظرفیت هنر و فعالیت‌های خلاقانه برای انتقال مفاهیمی مانند مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست به کودکان بهره می‌گیرد.

ضرورت تداوم آموزش‌های زیست‌محیطی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی با بیان اینکه آموزش حفاظت از طبیعت نباید به برنامه‌های مقطعی محدود شود، اظهار کرد: رویداد «مأموریت ماکان» می‌تواند زمینه‌ای برای نهادینه شدن رفتارهای مسئولانه در قبال محیط‌زیست در زندگی روزمره دانش‌آموزان باشد.

علمدار خاطرنشان کرد: حمایت از برنامه‌هایی که خلاقیت کودکان را با هویت ملی و دغدغه‌های زیست‌محیطی پیوند می‌دهند، در گسترش فرهنگ حفاظت از طبیعت میان نسل آینده نقش دارد.