20 درصد سهام بورس انرژی عرضه عمومی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین میری با بیان اینکه مقدمات لازم برای عرضه عمومی 20 درصد از سهام بورس انرژی به عموم مردم فراهم شده است، گفت: برنامه های تاسیس این بورس بر اساس برنامه زمانی مشخص و طبق مقررات درحال پیگیری است و به زودی پذیره نویسی عمومی سهام این بورس انجام خواهد شد.



دبیر کمیته اجرایی هیئت موسس بورس انرژی افزود: مجوز تاسیس بورس انرژی ایران روز سی ام خردادماه امسال به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید که مطابق مصوبه شورا 60 درصد از سهام بورس انرژی به نهادهای مالی، 20 درصد به فعالان بخش انرژی و باقی‌مانده سهام به عموم عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین مطابق این مصوبه اختیار تعیین مصادیق نهادها و فعالان، تخصیص سهام، نحوه پذیره‌نویسی و تأسیس شرکت به هیئت‌مدیره سازمان بورس تفویض شده است.

میری اظهارداشت: پس از فراخوان عمومی برای جلب مشارکت نهادهای مالی و فعالان بخش انرژی، تخصیص سهام به آنها توسط سازمان بورس و بر اساس اختیار تفویضی شورا انجام شده است.

وی ادامه داد: در پی اعلام تخصیص سهام و به منظور پیگیری مراحل اجرای تشکیل بورس کمیته‌ای متشکل از چهار شرکت از میان موسسان انتخاب شده است تا به عنوان کمیته اجرایی، تأسیس بورس را پیگیری نماید.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین گفت: این کمیته تاکنون سه جلسه در سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور مدیران آن سازمان برگزار کرده است. اعلام سهام تخصیصی به موسسان، افتتاح حساب نزد بانک ملی ایران و گردآوری وجوه از ایشان از اقدامات اولیة این کمیته بوده است و با پایان زمان واریز وجوه موسسین، فهرست موسسین احراز شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با نهایی‌شدن قرارداد بانک عامل(بانک ملی ایران)، تصویب اساسنامه در هیئت ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل اعلامیه پذیره‌نویسی و بیانیه ثبت، مقدمات لازم برای عرضه عمومی بخشی از سهام بورس انرژی به عموم آماده شده است.

میری اظهارداشت: برنامه های تاسیس بورس انرژی بر اساس برنامه زمانی مشخص و طبق مقررات درحال پیگیری است و به زودی پذیره نویسی عمومی سهام این بورس انجام خواهد شد.