پنجره واحد زمین باید به نظام حکمرانی مؤثر در حوزه زمین تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد زمین، در هشتمین جلسه شورای راهبری این سامانه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو سامانه و همچنین نمایندگان واحدهای استانی به صورت برخط به میزبانی سازمان برگزار شد، راه‌اندازی پنجره واحد زمین را گامی مهم در یکپارچه‌سازی فرآیندهای حوزه زمین دانست و گفت: کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات از حدود ۹۰ روز به حدود ۲۱ روز، دستاورد ارزشمندی است، اما هدف نهایی باید پاسخگویی برخط، حذف موازی‌کاری‌ها و تسریع در صدور مجوزهای کسب‌وکار، تولید و اشتغال باشد.

وی بر ضرورت تکمیل اتصال دستگاه‌های زمین‌محور، بارگذاری اطلاعات و نقشه‌های پایه و حرکت از مدیریت سنتی به سمت حکمرانی مؤثر و یکپارچه در حوزه زمین تأکید کرد.

مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد زمین افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاه‌های عضو سامانه است و دستگاه‌های زمین‌محور باید اطلاعات و نقشه‌های مورد نیاز خود را در کوتاه‌ترین زمان تکمیل و بارگذاری کنند.

وی توسعه پایش هوشمند اراضی را از ظرفیت‌های مهم این سامانه عنوان کرد و گفت: استفاده از تصاویر هوایی و داده‌های مکانی، امکان شناسایی تغییرات، تصرفات و حریق در اراضی را فراهم کرده و موارد شناسایی‌شده برای پیگیری به واحد حفاظت یا دستگاه مسئول اعلام می‌شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین بر توسعه خدمات غیرحضوری و طراحی ابزارهای الکترونیکی متناسب با نیاز کاربران، به‌ویژه کشاورزان و بهره‌برداران، تأکید کرد و افزود: باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند خدمات حوزه زمین را به‌سادگی و حتی از طریق تلفن همراه دریافت کنند.

تکمیل اتصال دستگاه‌ها و حذف موازی‌کاری‌ها

افلاطونی یکپارچه‌سازی سامانه‌های موازی دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و اظهار کرد: پنجره واحد زمین باید به نقطه اتصال اطلاعات و خدمات حوزه زمین تبدیل شود تا از موازی‌کاری و تحمیل فرآیندهای اضافی به مردم جلوگیری شود.

وی حمایت دستگاه‌های نظارتی، تعیین جایگاه سازمانی مناسب و تأمین اعتبارات مورد نیاز را از الزامات تکمیل سامانه برشمرد و گفت: هدف نهایی، عبور از مدیریت سنتی زمین و حرکت به سمت یک نظام حکمرانی مؤثر، شفاف و یکپارچه است.