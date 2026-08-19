به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، محمدرضا هرمزی‌نژاد، رئیس بنیاد ملی علم ایران در نشستی با حضور جعفر میرکتولی رئیس دانشگاه گلستان و عمرانی معاون پژوهشی این دانشگاه، به بررسی ظرفیت‌ها و شناسایی فرصت‌ها و زمینه‌های گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی میان این دو نهاد پرداخت.

در این نشست میرکتولی با معرفی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه گلستان، بر اهمیت تعامل با بنیاد ملی علم تأکید کرد و رئیس بنیاد ملی علم ایران نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود، به معرفی فرصت‌های همکاری پرداخت و پیشنهاد مشارکت در فراخوان‌های «برنامه حمایت از مأموریت‌گرایی مؤسسات علمی» و «شب علم» را جهت تقویت پیوندهای علمی با این دانشگاه مطرح کرد.

یکی از محورهای کلیدی این گفت‌وگو، تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباطی منسجم میان تیم‌های پژوهشی ایران و کشورهای منطقه آسیای میانه، به‌ویژه قزاقستان و ازبکستان بود. در این زمینه، دانشگاه گلستان با نقش‌آفرینی و تسهیل‌گری و با همکاری مستقیم سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، در چارچوب فراخوان‌های بنیاد ملی علم ایران، زمینه گسترش همکاری‌های علمی میان پژوهشگران ایرانی و کشورهای این منطقه را فراهم می‌کند.

در پایان، رئیس دانشگاه گلستان ابراز امیدواری کرد: این دانشگاه بتواند نقش پررنگ‌تری در تسهیل همکاری‌های علمی تیم‌های پژوهشی کشور با کشورهای آسیای میانه ایفا کند.