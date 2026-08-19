تغییر مسیر صادرات نفت خام قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چهار منبع مطلع اعلام کردند که همزمان با افزایش خطرهای امنیتی در دریای سیاه، روسیه در نظر دارد صادرات نفت خام قزاقستان را از بندر اوست-لوگا در دریای بالتیک به بندر نووروسیسک در دریای سیاه منتقل و ظرفیت صادرات نفت روسیه را از بنادر دریای بالتیک آزاد کند.
به گفته این منابع، قزاقستان از بندرهای نووروسیسک و اوست-لوگا نفت خام صادر میکند، اما مسکو در نظر دارد صادرات این کشور از اواخر ماه اوت تا دستکم پایان ماه سپتامبر از طریق دریای سیاه انجام شود.
این اقدام به روسیه کمک میکند که صادرات نفت قزاقستان را جایگزین صادرات خود از بندر اوست-لوگا کند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که حملههای پهپادی اوکراین، تأمین نفتکش برای صادرکنندگان روس را بهمنظور بارگیری در دریای سیاه دشوارتر میکند.
سه منبع آگاه اعلام کردند که دستکم دو محموله نفت خام کبکو قزاقستان که قرار بود اواخر ماه اوت در بندر اوست-لوگا بارگیری شود، به بندر نووروسیسک منتقل شده است.
این منابع افزودند که هماکنون بارگیری نفت کبکو در بندر بالتیک برای ماه سپتامبر برنامهریزی نشده است و حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز از ظرفیت صادرات در بندر اوست-لوگا برای نفت خام روسیه آزاد میشود.
در همین حال، دو منبع مطلع گفتند که صادرکنندگان روسی برای تأمین نفتکش بهمنظور بارگیری در دریای سیاه با مشکل روبهرو هستند، زیرا بسیاری از مالکان کشتی به دلیل نگرانیهای امنیتی تمایلی به حمل نفت خام روسیه در این منطقه ندارند. کمبود کشتی بارگیری، ارسال محمولهها را به تأخیر انداخته است.
حمل نفت خام قزاقستان خطر کمتری دارد و این موضوع اجاره نفتکشها را آسانتر میکند. به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، اوکراین متعهد شده است که حمله به نفتکشهای حامل نفت خام غیرروس را از بنادر واقع در دریای سیاه متوقف کند.
این دو منبع همچنین اعلام کردند که تولیدکنندگان قزاقستانی از این توافق حمایت میکنند، زیرا صادرات از طریق دریای سیاه هماکنون سودآورتر از حملونقل از دریای بالتیک است. بیشتر نفت خام کبکو به پالایشگاههای واقع در دریای مدیترانه یا به پالایشگاههای اروپایی متعلق به شرکت نفت دولتی کازمونایگس قزاقستان عرضه میشود.
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