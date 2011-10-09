بازسازی عتبات عالیات تیری در قلب دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری پیش از ظهر یکشنبه در دومین همایش ستاد عتبات عالیات کشور اظهار کرد: بازسازی ایوان طلای حضرت امیرالمومنین(ع) در نجف افتخاری است که نصیب مردم خوزستان شده به همین دلیل مردم قدر این فرصت به دست آمده را بدانند و با حضور پر رنگ خود در اهدای کمک برای ساخت عتبات عالیات، آخرت خود را آباد کنند.

وی افزود: مشارکت در بازسازی عتبات عالیات به نوعی خدمت به امام زمان(عج) است و مردم این وظیفه را فراموش نکنند.



امام جمعه شهرستان اهواز تصریح کرد: در سفرهایی که به عراق داشتم خدمت آیت الله سیستانی رسیدم و به ایشان گفتم که مردم خوزستان قرار است با کمکهای مردمی خود ایوان طلای حرم امام علی(ع)را بازسازی کنند که ایشان نیز از این امر بسیار خوشنود شد.



آیت الله جزایزی همچنین گفت: مشارکت گسترده در بازسازی عتبات عالیات توسط مردم تیری است در قلب دشمن به خصوص وهابیت زیرا با این کار آنها که زمانی قصد تخریب حرمهای اهل بیت (ع)در عراق را داشتند بیش از گذشته نا امید می شوند.



عضو هیئت امنای ستاد عتبات عالیات استان خوزستان اظهار کرد: خوشبختانه بعد از سقوط رژیم بعث در عراق اماکن مذهبی مورد توجه مردم و مسئولان این کشور قرار گرفته به گونه ای که حرم مطهر امیرالمومنین (ع)نسبت به گذشته توسعه مناسبی یافته که در این بین نباید کمکهای مردمی ایرانی ها را نادیده گرفت.



نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: اعضای ستاد عتبات عالیات در استان خوزستان باید تمام تلاش خود را کنند که ریالی از کمک های مردمی به هدر نرود که خوشبختانه اعضای این ستاد تاکنون به وظیفه خود به خوبی عمل کرده اند.