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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۸

انجام بیش از ۶۰۰ بازرسی استاندارد در گناوه؛ فعالیت دو آزمایشگاه همکار

انجام بیش از ۶۰۰ بازرسی استاندارد در گناوه؛ فعالیت دو آزمایشگاه همکار

بوشهر-مدیر استاندارد شهرستان گناوه از انجام بیش از ۶۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی، فعالیت دو آزمایشگاه همکار استاندارد و تداوم نظارت بربازار درشهرستان‌های گناوه، بندرریگ و دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیفی دوشنبه شب در نشست با خبرنگاران به مناسبت روز جهانی استاندارد با اشاره به شعار امسال «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» با محوریت انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه، اظهار کرد: استانداردها نقش مهمی در افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی دارند.

معاون مدیرکل و مدیر استاندارد شهرستان گناوه با اشاره به فعالیت دو آزمایشگاه همکار در گناوه گفت: این آزمایشگاه‌ها در حوزه‌های تخصصی برق، متالورژی و مکانیک فعالیت می‌کنند و در ارزیابی کیفیت محصولات نقش دارند.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی این مجموعه افزود: بیش از ۶۰۰ مورد بازرسی از واحدهای عرضه، صنفی و خدماتی انجام شده است و نظارت بر ایمنی پارک‌ها، شهربازی‌ها و آسانسورها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر استمرار خدمات استاندارد در شهرستان‌های گناوه، بندرریگ و دیلم اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پیگیری توسعه ساختار اجرایی و کارشناسی استاندارد در این مناطق، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی بهتر به فعالان اقتصادی دنبال می‌شود.

معاون مدیرکل و مدیر استاندارد شهرستان گناوه همچنین از تداوم ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی و رصد شبانه‌روزی فرآیندهای مرتبط در گمرکات خبر داد و بیان کرد: با پیش‌بینی تمهیداتی از جمله انتقال کالا به انبارهای اختصاصی با تعهد عدم مصرف و نظارت شرکت‌های بازرسی، تسریع در ترخیص کالاها در کنار رعایت الزامات قانونی و فنی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6976100

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