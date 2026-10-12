https://mehrnews.com/x3djxm ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ کد مطلب 6976146 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ میدان داری مردم ولایی سلماس در شب ۲۲۶ در سنگر خیابان ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم حمایت از رهبری و انقلاب در موج ۲۲۶ مقاومت ملی در خیابان تجمع کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6976146 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم تالش به شب دویست و بیست و ششم رسید همصدایی نسلها در رشت؛ از تجمعات شبانه تا رزمایش «جانفدا» حضور مردم در صحنه پشتوانه اقتدار کشور است تجلی ایمان در دیار آفتاب؛ حضور پرشور مردمی در شب ۲۲۶ تجدیدعهد با رهبری برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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