اتحاد ‌و ایستادگی مردم ارومیه در خیابان به موج ۲۲۶ رسید

ارومیه -تجمع حماسی اتحاد و همدلی مردم انقلابی ارومیه در دویست و بیست و ششمین شب موج مقاومت ملی برگزار شد.