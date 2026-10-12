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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۷

اتحاد ‌و ایستادگی مردم ارومیه در خیابان به موج ۲۲۶ رسید

اتحاد ‌و ایستادگی مردم ارومیه در خیابان به موج ۲۲۶ رسید

ارومیه -تجمع حماسی اتحاد و همدلی مردم انقلابی ارومیه در دویست و بیست و ششمین شب موج مقاومت ملی برگزار شد.

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کد مطلب 6976145

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