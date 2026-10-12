https://mehrnews.com/x3djxk ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۷ کد مطلب 6976145 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۷ اتحاد و ایستادگی مردم ارومیه در خیابان به موج ۲۲۶ رسید ارومیه -تجمع حماسی اتحاد و همدلی مردم انقلابی ارومیه در دویست و بیست و ششمین شب موج مقاومت ملی برگزار شد. دریافت 25 MB کد مطلب 6976145 کپی شد مطالب مرتبط دویست و بیستو ششمین شب تجمعات مردم زنجان در میدان حضور مردم در صحنه پشتوانه اقتدار کشور است همصدایی نسلها در رشت؛ از تجمعات شبانه تا رزمایش «جانفدا» برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
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