به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ملی مروارید با هدف حمایت از تولید پوشاک فاخر و مد و لباس ایرانی–اسلامی از ۲۸ مهر ماه تا یکم آبان به مدت چها روز در اصفهان برگزار می‌شود.

این رویداد با حدود ۲۶۰ غرفه و برنامه‌های جانبی علمی، آموزشی و هنری، با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، نمایشگاه‌های بین‌المللی، بنیاد تعاون سپاه، اتاق اصناف و اتحادیه‌های مرتبط برپا خواهد شد.

هوش مصنوعی به کمک مد و لباس ایرانی- اسلامی می‌آید

در همین ارتباط دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان عصر امروز دوشنبه در نشست خبری این جشنواره اظهار کرد: پوشاک تولیدی است که مردم شبانه‌روز با آن سروکار دارند و اصفهان از دیرباز در نساجی و طراحی حرف برای گفتن داشته است.

حجت‌الاسلام محسن مظاهری افزود: جشنواره مروارید برای جهش در این حوزه و کمک همزمان به تولیدکننده، فروشنده و خریدار طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه طراحان و دانشجویان می‌توانند طرح‌های نو ارائه دهند و حمایت شوند، خاطرنشان کرد: سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی آماده شده که روند مد، رنگ و طراحی روز دنیا را رصد و تحلیل می‌کند و آن را با بایسته‌های لباس مناسب ایرانی اسلامی تطبیق می‌دهد.

به گفته دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، این سامانه پس از برگزاری جشنواره در اختیار طراحان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و اولویت با لباس اجتماعی است.

حجت‌الاسلام مظاهری با بیان اینکه تولیدکنندگان موفق از حمایت مالی و اعتباری بنیاد تعاون بسیج برخوردار می‌شوند، اضافه کرد: برای خریداران، امکان دریافت اعتبار خرید از پنج تا ۵۰ میلیون تومان از طریق شعبه بانک مستقر در محل پیش‌بینی شده تا هم فروشنده فروش داشته باشد و هم مردم خرید مناسب انجام دهند.

وی، برگزاری نشست‌های علمی با همکاری دانشگاه آزاد، فراخوان مقاله، پیش‌نشست‌های مردمی درباره پوشش اجتماعی و فراخوان آثار هنری را نیز بخشی از برنامه‌های این جشنواره چهار روزه برشمرد و گفت: هدف، ایجاد برندهای بیشتر اصفهانی و تداوم عرضه پوشاک مناسب اجتماعی با برند مروارید در سطح شهر است.

رویدادهای جانبی هویت جشنواره مروارید را می‌سازد

در ادامه احمدرضا طحانیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان نیز اظهار کرد: آنچه این جشنواره را از رویدادهای مشابه متمایز می‌کند، نشست‌های تخصصی و رویدادهای جانبی است که استقبال را رقم می‌زند.

وی افزود: ساعات بازدید از ۱۷ تا ۲۱ پیش‌بینی شده و نقش رسانه و صداوسیما در اطلاع‌رسانی به‌موقع بسیار مهم است.

الگوسازی مروارید برای مد و لباس فاخر ایرانی- اسلامی

همچنین سیدحسین انوری، مسئول نمایندگی بنیاد تعاون بسیج استان اصفهان در این نشست خبری گفت: این جشنواره می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد تا لباس فاخر ایرانی–اسلامی در قالب پوشش روزمره ترویج شود.

وی خاطرنشان کرد: ایرانیان از دیرباز لباس فاخر داشته‌اند و امروز یافتن پوشاک مناسب گاهی دشوار شده است؛ از این رو صرف جشنواره فروش کافی نیست و باید طراحان، دانشجویان و اتحادیه‌ها از سراسر کشور پای کار بیایند.

وی افزود: حدود ۲۶۰ غرفه فروش پیش‌بینی شده و لباس عرضه‌شده باید در شأن مردم باشد.

مسئول نمایندگی بنیاد تعاون بسیج استان اصفهان اضافه کرد: هماهنگی با شهرداری برای سرویس ایاب‌وذهاب، بانک‌ها برای تسهیلات خرید و حضور خیاطان، بافندگان و تولیدکنندگان انجام شده است.

انوری تاکید کرد: مجموعه‌های وابسته به بنیاد در آموزش، اقتصاد مردمی و فرهنگ نیز حمایت می‌کنند و ظرفیت اصفهان برای میزبانی رویدادهای ملی و حتی بین‌المللی وجود دارد.

مروارید شبکه‌ای از فروشگاه‌های مشخص در اصفهان شود

در ادامه عباس سلطانی، رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به شرایط سخت اقتصادی تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادی نیازمند همدلی است و نباید به شعار محدود بماند.

وی خواستار آن شد که نتیجه جشنواره به شبکه‌ای از فروشگاه‌های مشخص در سطح شهر منجر شود تا مردم بدانند پوشاک مناسب را از کجا تهیه کنند و این مسیر در سال‌های بعد تداوم یابد.

سلطانی افزود: اتحادیه‌ها و فروشگاه‌هایی که کیفیت، ظاهر مناسب و قیمت متعارف دارند دعوت شدند و مشارکت خود صنوف در انتخاب و داوری اهمیت دارد تا خروجی جشنواره با نیاز واقعی بازار همخوان باشد.

مد مفهومی در مروارید به نمایش گذاشته می‌شود

در ادامه این نشست، جانثاری دبیر جشنواره مروارید نیز گفت: تمرکز امسال بر پوشاک ایرانی–اسلامی متناسب با سلیقه نسل جوان است.

به گفته وی، در دل نمایشگاه، بخش مد مفهومی زنده پیش‌بینی شده که طی چهار روز چرخه طراحی، الگوسازی، تولید و عرضه را نشان می‌دهد و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف با سلیقه خود لباس طراحی و دوخت می‌کنند، داوری می‌شوند و با حرفه‌ای‌ها رقابت می‌کنند؛ هیئت داوران شامل اساتید برتر کشوری و استانی است.

از طرح‌های روز برندهای معروف کپی برداری نمی‌کنیم

دبیر جشنواره ملی مروارید افزود: سامانه هوش مصنوعی روند مد و رنگ روز دنیا را می‌گیرد و آن را با شاخص‌های ایرانی–اسلامی تطبیق می‌دهد تا طراحان از داده روز بهره‌مند شوند و قرار نیست از طرح برندهای خارجی کپی برداری شود.

جانثاری تاکید کرد: غرفه‌ها محدود به چادر و مقنعه نیست و انواع پوشاک اجتماعی مورد نیاز حضور در اجتماع برای زن، مرد، جوان و نوجوان را پوشش می‌دهد.

وی اضافه کرد: از همه برندهای توانمند دعوت شده تا داوطلبانه مشارکت کنند و اتحادیه‌ها فروشگاه‌های برتر را برای حضور معرفی کردند.