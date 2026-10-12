پزشکیان: برای خدمت به مردم حاضریم از زندگی خود بگذریم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در رویداد ملی «جامعه سلامت، مردم‌یار و مسجدمحور» با گرامیداشت یاد رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان و همه کسانی که برای عزت و سربلندی کشور جان خود را فدا کردند، اظهار کرد: نمی‌خواهم تشریفاتی صحبت کنم، بلکه می‌خواهم آنچه را واقعاً به آن اعتقاد دارم و در دلم است، با شما در میان بگذارم.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب، باور ما این بود که راه، دین و اعتقاداتمان برتر است؛ اما اگر چنین باوری داریم، باید در عمل نیز بهترین باشیم. معنای این برتری، خدمت بیشتر به مردم و توانایی حل مشکلات آنهاست. نمی‌توانیم ادعا کنیم راه و باورمان درست است، اما در خدمتگزاری به مردم ناتوان باشیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های نسل انقلابی برای تحصیل، کسب دانش و حضور در عرصه‌های مختلف خدمت بیان کرد: همه ما در مقاطع مختلف، از کار و خدمت در جبهه تا رسیدگی به بیماران و فعالیت در عرصه‌های دیگر، تلاش کرده‌ایم در خدمت مردم باشیم؛ اما اکنون با مرحله‌ای حساس و پیچیده مواجه هستیم.

پزشکیان ادامه داد: جنگ امروز تنها جنگ نظامی و مقابله با موشک و سلاح نیست؛ در کنار آن، با شرایط اقتصادی دشواری نیز روبه‌رو هستیم که حل مشکلات مردم را به مسئولیتی جدی‌تر تبدیل می‌کند. اگر نتوانیم برای مشکلات مردم راه‌حل پیدا کنیم، مسئولیم و نمی‌توانیم پاسخ خداوند و شهدا را بدهیم.

نخستین میدان مبارزه، مقابله با نفس و منیت‌های فردی است

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی از فعالیت در حوزه پزشکی، خدمت به مردم بوده است، گفت: هدف من صرفاً پزشک شدن نبود، بلکه می‌خواستم به مردم خدمت کنم و نشان دهم افرادی که به دین و باورهای اسلامی اعتقاد دارند، باید درستکار، صادق، سالم، مهربان و خدمتگزار باشند؛ افرادی که به فکر مردم هستند، نه منافع شخصی، اطرافیان و نزدیکان خود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه نخستین میدان مبارزه، مقابله با نفس و منیت‌های فردی است، افزود: امروز آزمون دشوارتری پیش روی ما قرار دارد. با وجود دانش، آگاهی و تجربه‌ای که داریم، نباید اجازه دهیم مردم همچنان با مشکلات حل‌نشده مواجه باشند.

پزشکیان با اشاره به نقش عوامل اجتماعی در سلامت مردم اظهار کرد: سلامت فقط به بهداشت و درمان محدود نمی‌شود. افراد فقیر، ساکنان مناطق حاشیه‌ای، سالمندان، سرپرستان خانوار و کودکان یتیم، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند و باید از نظر پزشکی، اجتماعی و دیگر ابعاد زندگی مورد توجه باشند.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و حمایت از این گروه‌ها گفت: ما ساختار ارزشمندی به نام مسجد در اختیار داریم که می‌تواند زمینه شناسایی افراد نیازمند، گفت‌وگو با مردم و رسیدگی به مشکلات آنان را فراهم کند. دولت به‌تنهایی نمی‌تواند همه این مسئولیت‌ها را به شکل مطلوب انجام دهد و باید از ظرفیت‌های مردمی بهره بگیریم.

ایستادگی در جنگ به خاطر حضور بسیجیان بود

رئیس‌جمهور با اشاره به وجود حدود ۸۰ هزار مسجد در کشور خاطرنشان کرد: اگر باور کنیم که باید مشکلات مردم را حل کنیم، راه آن را پیدا خواهیم کرد. دانشگاهیان، پزشکان و دیگر افراد متخصص می‌توانند متناسب با دانش و توانایی خود در این مسیر نقش‌آفرینی کنند؛ اما اگر فقط به مطب، درآمد، خانه، پست و مقام خود فکر کنیم، راهی برای منافع شخصی پیدا خواهیم کرد، نه برای حل مشکلات مردم.

پزشکیان افزود: اگر به فکر مردم باشیم، اعتماد و همراهی آنان را به دست می‌آوریم و جایگاه و مسئولیت نیز در پی این اعتماد شکل می‌گیرد. اما اگر در کنار مردم نباشیم، آنچه را در اختیار داریم از دست خواهیم داد. امروز باید با تکیه بر دانش، تجربه و امکانات خود، برای حل مشکلات مردم وارد میدان شویم.

وی با یادآوری فداکاری نیروهای مردمی در دوران جنگ گفت: اگر توانستیم در جنگ ایستادگی کنیم، به دلیل حضور بسیجیانی بود که مغازه، تحصیل، مزرعه و زندگی خود را رها کردند و بدون چشمداشت برای دفاع از کشور به میدان آمدند. بسیاری از آنان جان خود را فدا کردند و ما که مانده‌ایم، باید راهشان را ادامه دهیم؛ نه اینکه به دنبال نام، شهرت و مقام باشیم.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: امروز مردم مشکلاتی دارند و ما در برابر آنها مسئولیم. افرادی که از دانش، مهارت، امکانات، اعتبار و ارتباطات برخوردارند، باید این ظرفیت‌ها را برای گره‌گشایی از زندگی مردم به کار بگیرند. اگر با صداقت و از روی اخلاص در کنار مردم بایستیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند به‌آسانی در برابر این ملت بایستد.

پزشکیان با بیان اینکه مردم رفتار مسئولان را بهتر از سخنان آنان درک می‌کنند، گفت: ممکن است هرکسی ادعای خدمتگزاری داشته باشد، اما آنچه صداقت یا نادرستی او را مشخص می‌کند، عملکردش است. خدمت واقعی باید بدون منت و با نیت خیرخواهانه انجام شود؛ نه اینکه افراد در برابر دریافت پول و انجام وظیفه خود، انتظار قدردانی و پاداش داشته باشند.

دیگر نمی‌توان به‌سادگی با نام اسلام اعتماد عمومی را بازسازی کرد

وی با دعوت از حاضران برای مشارکت عملی در حل مشکلات مردم تصریح کرد: به‌جای تکرار حرف‌ها و ادعاها، هرکس باید به اندازه توان خود قدمی به جلو بردارد. نباید کسی را از همکاری و مشارکت در خدمت به مردم محروم کنیم. همه مردم می‌توانند متناسب با توانایی و درک خود در این مسیر نقش داشته باشند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه مساجد در تقویت همبستگی اجتماعی اظهار کرد: مسجد محلی برای نشستن در کنار مردم، گفت‌وگو با آنان، همراهی و همدردی است؛ نه صرفاً مکانی برای رسیدگی به مسائل درمانی. اگر بتوانیم از این ظرفیت برای شناسایی نیازها و گره‌گشایی از مشکلات مردم استفاده کنیم، با کمک یکدیگر از دشواری‌ها با عزت و سربلندی عبور خواهیم کرد.

پزشکیان ادامه داد: ما برای خدمت به مردم آماده‌ایم و حاضریم در این مسیر از زندگی خود نیز بگذریم. این همان مسئولیتی است که شهدا، خداوند و همه کسانی که برای سربلندی اسلام جان خود را فدا کردند، از ما انتظار دارند.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای فاصله گرفتن مردم از مسئولان گفت: اگر در این آزمون شکست بخوریم و مردم از ما روی‌گردان شوند، دیگر نمی‌توان به‌سادگی با نام اسلام اعتماد عمومی را بازسازی کرد. مسلمان بودن باید در صداقت، سلامت، خوش‌اخلاقی، مهربانی، انسانیت و گره‌گشایی از مشکلات دیگران نمایان شود؛ نه در ظاهرسازی، سخت‌گیری بی‌مورد و ایجاد مشکل برای مردم.

رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، از جمله حجت‌الاسلام طائب، فرماندهان و دیگر حاضران، بر ضرورت حضور فعال و بی‌ادعای نیروهای متخصص در کنار مردم تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور در میدان نیاز داریم. مردم عملکرد ما را می‌بینند و میان گفتار و رفتارمان تفاوت قائل می‌شوند.

پزشکیان در پایان خاطرنشان کرد: باید در هر شهر، روستا، محله و مسجد، زمینه آغاز فعالیت‌های مردمی فراهم شود. زنان می‌توانند در حمایت از زنان و مردان در حمایت از دیگر افراد نقش‌آفرینی کنند. این مسئولیت فقط به درمان محدود نیست؛ باید برای همه مشکلات مردم فکر کنیم، راه پیدا کنیم و برای رفع آنها دست به کار شویم.