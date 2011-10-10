به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی صبح دوشنبه در دومین گردهمایی روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی استان با اشاره به وظیفه روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی، افزود: امروز روابط‌عمومی نقش مهمی در بی‌اثر کردن تهدیدات رسانه‌ای دشمن دارد هر چند تحریم‌های صورت گرفته، عزم و اراده جوانان دینی این مرز و بوم را مستحکم‌تر از گذشته کرده است.



وی ادامه داد: نامگذاری امسال به نام جهاداقتصادی بر مبنای مصالحی است که مقام معظم رهبری از شرایط جامعه دارند، بنابراین مردم و مسئولان باید در راستای تحقق این شعار از هیچ تلاشی دریغ نکنند تا بتوان به اهداف تعیین شده دست یافت.



احمدی از ایجاد شورای روابط‌عمومی‌ها به‌عنوان مؤثرترین اقدام برای رسیدن به اهداف اطلاع‌رسانی یاد کرد و با اشاره به اینکه روابط‌عمومی دستگاه‌ها چشم و چراغ سازمان‌ها به‌شمار می‌روند، تأکید کرد: باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، دستاوردهای فراوان دولت نهم و دهم را به خوبی و به دور از هر گونه حاشیه به سمع و نظر مردم برسانیم.



احمدی ادامه داد: با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، وظیفه روابط‌عمومی‌ها در مشارکت حداکثری مردم و ایجاد بسترهای لازم نقش به‌سزایی دارد.



وی با تأکید بر تبلیغ و اطلاع‌رسانی خدمات دولت نهم و دهم در همه بخش‌ها و تلاش شبانه‌روزی دولتمردان گفت: روابط‌عمومی‌ها باید آمار مقایسه‌ای از عملکرد دولت فعلی با دولت‌های گذشته را در برنامه کاری خود داشته باشند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان افزود: باید مجموع کارها و اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌ها طبق بایدها و نبایدهای مقام معظم رهبری باشد که حرکت به غیر از مسیر ولایت و رهبری به ضرر ملت ایران خواهد بود زیرا نجات جامعه و درمان مشکلات در همه زمینه‌ها در گرو اهتمام به بیانات رهبر معظم انقلاب است.



احمدی با اشاره به اینکه ایران در شرایط تحریم توانسته است به خودکفایی لازم دست یابد افزود: دولت و ملت در اجرای اهداف خود مصمم هستند و تا نیل به این اهداف، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.



وی با تأکید بر اینکه ایران در بسیاری از شاخص‌ها جایگاه ممتازی دارد، تصریح کرد: ایران اسلامی باید در طول سال‌های آینده به جایگاه برتری در منطقه دست یابد، هر چند پیشرفت جوانان در عرصه‌های ورزشی، فرهنگی، نانو، انرژی هسته‌ای و سایر فناوری‌های نوین، بیان‌گر حضور مثبت و فعال ما در عرصه‌های مختلف است.