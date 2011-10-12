انس حافظ با قرآن راز ماندگاری اوست

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با حضور در نشست علمی همایش بین المللی بزرگداشت یادروز حافظ در شیراز با طرح این پرسش که راز ماندگاری حافظ چیست که بعد از 700 سال نه تنها در ایران بلکه در شرق وغرب از ماوراءالنهرتا بین‌النهرین از قفقاز تا شبه قاره هند حافظ را می‌شناسند، به ویژگی‌های شعری حافظ اشاره کرد و گفت: به قول گوته شاعر آلمانی سخن حافظ تا ابدیت زنده است، اما چگونه و چرا.

وی در ادامه خداوند را نخستین شاعر عالم هستی بیان کرد و افزود: همنوایی حافظ با طبیعت و به کار گرفتن کلمات قرآنی در اشعارش رمز خلق این معانی و اشعار است که حافظ به تقلید از خدای سبحان و در پاسخ به ندای درون مضامین بلند و مفاهیم غنی دینی را در قالب کلمات بیان کرد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حافظ را مقلد قرآن و طبیعت و فطرت دانست و گفت: عقاید الهی حافظ و استمداد از قرآن و اشارات آن و انس گرفتن وی با کتاب الهی و تفال با آن راز ماندگاری حافظ است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: حافظ محدود به سرزمین ایران نیست؛ طوری که در کشورها و فرهنگ‌های مختلف حافظ را خوب می‌شناسند وحتی دیوانش را به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به نوعروسان می‌بخشند.

وی بیان کرد: افراط و تفریط‌ها که در رابطه با حافظ صورت گرفته، نه نفعی برای جامعه دارد و نه فرهنگ جامعه؛ به نحوی که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود این گونه فرموده‌اند که متاسفانه در دوره اخیر در این چهل، پنجاه سال اخیر- کتاب‌هایی نوشته شده که در این کتاب‌ها این بی‌نظری و بی‌غرضی رعایت نشد و مطالبی نوشته شد و گفته شد که حقا و انصافا بعضی از آنها جفای به حافظ است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در پایان گفت: بعضی حرف‌ها بی‌بصری در مقابل حافظ است و انسان حیرت می‌کند که چرا بایستی این حرف‌ها به ذهن کسی خطور کند؟ حافظ را کافر و بی‌دین و زندیق و منکر آخرت و از این قبیل چیزها معرفی کردند. پس ضمن پرهیز از افراط و تفریط پاسخ سوال را باید در یک جمله بیان کرد و اینکه فاعلیت فاعل که اسلام و قرآن بود و قابلیت قابل که ظرفیت وجودی حافظ بود، موجب ماندگاری حافظ شد.