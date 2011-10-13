یکی از بنیانگذاران دانشگاه صنعتی شریف در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور لکستانی از بنیانگذاران دانشگاه صنعتی شریف و معاون امورعمومی این دانشگاه در زمان تاسیس و توسعه‌ اولیه آن در بیمارستان ایران‌مهر تهران بستری شد.

مهندس لکستانی در سال 1294 در سلماس به دنیا آمد و پس از اخذ دیپلم از دبیرستان فردوسی تبریز در سال 1313 در دانشکده فنی جزء 10 نفر اول پذیرفته شد.

وی پس از گذراندن دوره سربازی در سال 1319 در کارخانه تولید برق تهران مشغول به کار شد و در سال 1326ریاست شبکه توزیع برق تهران را بر عهده گرفت. وی از جمله افرادی بود که دانشگاه صنعتی شریف را تاسیس کرد.

لکستانی پس از تاسیس این دانشگاه در سال 1345 تا سال 1359 عضو هیئت امنا و معاون فنی دانشگاه شریف بود و همه او را به عنوان "پدر برق ایران" نامیده اند.