https://mehrnews.com/x3d2X7 ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6943550 استانها گیلان استانها گیلان ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ ایستادگی مردم دیار املاکی در شب صد و نود و چهارم لنگرود- در این فیلم ایستادگی مردم لنگرود در شب صد و نود و چهارم را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6943550 کپی شد مطالب مرتبط تداوم میدانداری شهرکردیها در موج ۱۹۴ حماسه و پایداری تجمع مردم یاسوج در صد و نود و چهارمین شب خونخواهی قائد شهید امت قرار صد و نود و چهارم مردم تالش در میدان حجت الاسلام اصلانی: دشمن به دنبال خسته کردن ملت ایران است روایت مهر از یکصد و نود و چهارمین حضور مردم در تجمعات آستانه شب ۱۹۲ لنگرود؛ مردم زیر بارش شدید باران حماسه آفریدند حجت الاسلام اصلانی: ملت ایران در آستانه پیروزی نهایی قرار دارد آبگرفتگی شدید لنگرود در پی بارندگی دو روز گذشته حجت الاسلام نقوی: دفاع از کشور جای نظرخواهی ندارد برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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