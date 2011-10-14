معرفت ما به اهل بیت(ع) عوامانه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره ملی فرهنگی و هنری کریمه اهل بیت(ع) که در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد اظهار داشت: ما سرتا پای وجود خود را رهین منتهای حضرت معصومه(س) می‌دانیم و قطره‌ای از عنایاتش را نمی‌توانیم درک کنیم.



وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم به معرفت اهل بیت(ع) دست یابیم اظهار داشت: باید سنخیتی میان عارف و معروف باشد تا بتواند شناختی حاصل شود اما ما سنخیتی با اهل بیت(ع) نداریم که بتوانیم از آنان شناختی داشته باشیم و اگر شناختی هست از عبارات و کلماتی است که خود آن بزرگواران بیان کرده اند.



نماینده مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: اگرچه معرفت و شناخت ما از اهل بیت(ع) عوامانه است اما به همین معرفت عوامانه افتخار می‌کنیم و تنها امیدمان در آخرت هم همین معرفت است.



آیت الله مصباح یزدی اضافه کرد: درک مقام اهل بیت(ع) برای ما آرزویی بلندپروازانه است، به همین دلیل سعی می کنیم با معرفت نسبت به امامزادگان به معرفت ائمه(ع) نزدیک شویم.



وی با بیان اینکه ائمه از سنخ نور هستند، ادامه داد: معرفت به امامزادگان موجب تعدیل نور ائمه(ع) برای استفاده ما می شود.



افتخار به نوکری حضرت معصومه(س)



عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه ما به نوکری ائمه(ع) و حضرت معصومه(س) افتخار می‌کنیم اظهارداشت: اگر حضرت معصومه(س) در قم مدفون نبودند حوزه علمیه در قم ایجاد نمی‌شد و اگر حوزه نبود انصار امام و امثال امام تربیت نمی‌شدند و اگر امام نبود انقلابی ایجاد نمی‌شد.



آیت الله مصباح بیان کرد: اگر نعمت امام(ره) نصیب ما نمی‌شد انقلاب اسلامی ایجاد نمی‌شد و اگر انقلاب نبود امروز شاهد بیداری اسلامی در منطقه نبودیم پس از یک منظر بیداری اسلامی چشمه‌ای از برکات حضرت معصومه(س) است.



برکات حضرت معصومه(س) به غیرمسلمانان هم می‌رسد



وی تاکیدکرد: برکات حضرت معصومه(س) نه تنها به شیعیان بلکه به مسلمانان و غیرمسلمانان نیز می‌رسد و حتی برخی از زرتشتی‌ها برای رفع حوائج خود دست به دامان کریمه اهل بیت(ع) می‌شوند.



رئیس موسسه امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه امام رضا(ع) مظهر رأفت الهی است، بیان کرد: امام با این همه رافت که به امام رئوف معروف است در قیاس با رحمت و رأفت الهی قطره‌ای است چون ائمه(ع) مخلوق هستند و خداوند بی‌نیاز و رحمتش بی‌منتهاست.