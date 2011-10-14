استقبال بی نظیر مردم کرمانشاه گوشه ای از عشق مردم ایران به رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی ظهر جمعه در نماز پر صلابت جمعه این هفته در جزیره هرمز ضمن توصیه به خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی به بحث انسان از دیدگاه اسلام پرداخت.

وی در خطبه دوم با اشاره به استقبال پر شور و بی نظیر مردم ولایی کرمانشاه از رهبر و مقتدایشان مقام معظم رهبری گفت: این عشق و دلدادگی نمایش گوشه ای از عشق مردم ایران اسلامی به رهبر و مقتدای خود است که با سفر مقام معظم رهبری به غرب کشور در آنجا تجلی یافته است.

امام جمعه هرمز عنوان کرد: دنیا بداند که استقبال بی نظیر مردم ولایت مدار کرمانشاه گوشه ای از این عشق به رهبر است که در تمام مرد و زن ایران اسلامی وجود دارد و با عمق وجود ابراز می دارند.

خطیب جمعه هرمز در ادامه اشاره ای به اعتراضات مردمی در آمریکا کرد و گفت: در این هفته که هفته چهارم اعتراضات در امریکا علیه نظام سرمایه داری حاکم بر آن کشور است و اعتراضات به اوج خود رسیده است که این اعتراضات دارای ریشه ای قوی است که می تواند نظام امریکارا با چالش مواجه کند که این گونه هم شده است و طبل دروغ گویی آمریکا در خصوص ملتها به صدا درآمده است و دولتی که نتوانسته ملت خود را از تبعیض بی عدالتی ها و فقر اقتصادی نجات دهد داعیه رهبری کشورها را دارد از این رسوایی بدتر اینکه برای نجات خود از این بن بست و تحت الشعاع قرار دادن اعتراضات به سناریوی ساختگی هالیوودی پناه آورده است.

موسوی در بخش دیگری از خطبه نمازجمعه اشاره ای به سناریوی جدید امریکا علیه ایران اسلامی پرداخت و گفت: ترور سفیر عربستان توسط ایران در امریکا سناریویی است که برای فرار از رسوایی های قیام وال استریت و موضوع خفت بار تبادل اسراء فلسطینی با سرباز رژیم صهیونیستی ساخته شده است که این قصه پردازی نوعی توهین بزرگ به افکار عمومی دنیاست.

خطیب جمعه هرمز اظهار داشت: در طول 32 سال از عمر انقلاب اسلامی انواع تهدیدها، تخریبها، تحریمها، تجاوزات و ترور ها و غیره توسط امریکا و عواملش علیه این ملت بوده و هست و ملت ایران اسلامی با این ترفند ها بیگانه نیستد و مصداق بارز آن ترورها، شهادت پنجمین شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی (ره) نماینده حضرت امام (ره) در کرمانشاه است که یاد آن بزرگوار را گرامی میداریم.

امام جمعه هرمز تصریح کرد: آنچه باعث سربلندی این ملت و سبب بوجود آمدن انقلابها در منطقه نیز شده است پشت سر گذاشتن تهدیدها و تحریمها در شرایط سخت بوده که این ملت با تبعیت از ولایت فقیه بر سر آرمانها امام راحل و اصول نظام ایستاده و تا ظهور حضرت حجت (عج) ادامه خواهد داد و قصه پردازی ها به جایی نخواهد رسید.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: تکرار شیوه ابلهانه و بی خاصیت سیاستگذاران درمانده و پریشان غرب برای ایران هراسی باز هم نتیجه نخواهد داشت و طعمهای شکست را خواهند چشید.

وی با تبریک 24 مهر روز پیوند اولیاو مربیان گفت: سلامت فرهنگی در گرو همکاری مثلث ولی، دانش آموز و مربی است وقتی که این سه ضلع در ارتباط با یکدیگر باشند به ویژه پیوند فکری اولیا و مربیان، دانش آموزان موفق همراه با تعهد و تخصص خواهند بود را به جامعه تحویل خواهند داد لذا شایسته است والدین به امر تربیت فرزندان به وسیله ارتباط مستمر با مدرسه دقت کنند.