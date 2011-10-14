به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خلیق طراح سایت ابزار فونت فارسی گفت: سایت ابزار فونت فارسی (Font-Api.ir) ابزاری رایگان برای طراحان وب فارسی است و طراحان به کمک آن میتوانند به راحتی از فونتهای فارسی در صفحات سایت و وبلاگ خود استفاده کنند.
وی افزود: با این ابزار کاربران دیگر از عدم نمایش فونتهای فارسی در رایانه خود نگرانی نخواهند داشت.
طراح سایت ابزار فونت فارسی گفت: شرکت گوگل قبلاً این فناوری را اجرا کرده اما متأسفانه آن را برای ایرانیها تحریم کرده است.
پنجمین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی رسانههای دیجیتال تا 23 مهر از ساعت 8 صبح تا 21 در محل مصلی امام خمینی(ره) میزبان علاقهمندان به رسانههای دیجیتال و تولیدات ملی و بینالمللی است.
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