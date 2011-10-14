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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال/

سایت «ابزار فونت فارسی برای سایت‌ها» فعال شد

سایت «ابزار فونت فارسی برای سایت‌ها» فعال شد

سایت «ابزار فونت فارسی برای سایت‌ها» در پنجمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خلیق طراح سایت ابزار فونت فارسی گفت: سایت ابزار فونت فارسی (Font-Api.ir) ابزاری رایگان برای طراحان وب فارسی است و طراحان به کمک آن می‌توانند به راحتی از فونت‌های فارسی در صفحات سایت و وبلاگ خود استفاده کنند.

وی افزود: با این ابزار کاربران دیگر از عدم نمایش فونت‌های فارسی در رایانه خود نگرانی نخواهند داشت.

طراح سایت ابزار فونت فارسی گفت: شرکت گوگل قبلاً این فناوری را اجرا کرده اما متأسفانه آن را برای ایرانی‌ها تحریم کرده است.

پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال تا 23 مهر از ساعت 8 صبح تا 21 در محل مصلی امام خمینی‌(ره) میزبان علاقه‌مندان به رسانه‌های دیجیتال و تولیدات ملی و بین‌المللی است.

کد مطلب 1432518

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