خودروی پرشیا جایزه قایقرانان المپیکی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه احمدرضا طالبیان قایقران پرافتخار کشورمان موفق به کسب نخستین سهمیه المپیک کانوئینگ ایران شد، فدراسیون قایقرانی کشورمان از اهدای یک دستگاه خودروی پرشیا به دریافت کنندگان این سهمیه خبر داد.

علیرضا سهرابیان در گفتگو با خبرنگاران حاضر در مجموعه ورزشی آزادی تهران در مورد اینکه "فدراسیون قایقرانی چه جایزه‌ای را برای مدال‌آوران طلایی و ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه المپیک لندن می شوند در نظر گرفته است؟"، گفت: یک دستگاه خودروی پرشیا برای قایقرانان ایرانی که بتوانند سهمیه المپیک لندن را کسب کنند در نظر گرفته شده است.

وی افزود: جوایز مابقی قهرمانان و طلایی‌های رقابت‌های قهرمانی قایقرانی آسیا در تهران نیز از سوی وزارت ورزش تامین می شود و مطمئنا بزودی به آنها اهدا خواهد شد.

در دومین روز از رقابت‌های قایقرانی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن در تهران، احمدرضا طالبیان در ماده کایاک هزار متر مردان با کسب نشان طلا قایقرانی ایران را برای نخستین بار در تاریخ این رشته صاحب سهمیه المپیک کرد.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آب‌های آرام آسیا و انتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.