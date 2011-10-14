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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

کریمی خبر داد:

80 درصد مدارس آذربایجان غربی تک شیفته کار می کنند

80 درصد مدارس آذربایجان غربی تک شیفته کار می کنند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از فعالیت 80 درصد مدارس استان فقط در یک نوبت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کریمی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای معاونین مناطق 24 گانه آموزش و پرورش آذربایجان غربی با حضور وزیر آموزش و پرروش افزود: از 9 هزار و 664 کلاس که در نوبت بعد از ظهر تشکیل می شود تاکنون سه هزار و 177 کلاس به  نوبت صبح منتقل شده است.

وی شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل رویکرد اصلی معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی دانست و اظهار داشت: با تحویل پروژه های در دست بررسی به زودی طرح تک شیفته کردن مدارس به طور جدی در سایر مدارس نیز پیگیری قرار خواهد گرفت.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی  اظهار داشت: در راستای تامین شرایط برای تحصیل تمامی دانش آموزان در مقاطع راهنمایی و متوسطه مدارس در تمامی روستاها تشکیل واحد آموزشی  جریان دارد.

کریمی با اشاره به اینکه در روستاها که تعداد دانش آموزان به حد نصاب نرسیده بحث روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی در راس امور قرار دارد، بیان داشت: اجرای برنامه های فرهنگی با همکاری مرکز صدا و سیمای آذربایجان غربی امری اساسی در از بین بردن مشکلات فرهنگی است.

این مسئول همچنین برنامه ریزی برای افزایش پوشش تحصیلی و ارتقای کیفی آموزش را از رویکردهای  اصلی این معاونت دانست و افزود: تعامل با روحانیت و همکاری با اداره کل تبلیغات اسلامی در ارتقای امور فرهنگی و پرورشی مهم است.

کد مطلب 1432523

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