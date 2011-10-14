80 درصد مدارس آذربایجان غربی تک شیفته کار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کریمی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای معاونین مناطق 24 گانه آموزش و پرورش آذربایجان غربی با حضور وزیر آموزش و پرروش افزود: از 9 هزار و 664 کلاس که در نوبت بعد از ظهر تشکیل می شود تاکنون سه هزار و 177 کلاس به نوبت صبح منتقل شده است.

وی شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل رویکرد اصلی معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی دانست و اظهار داشت: با تحویل پروژه های در دست بررسی به زودی طرح تک شیفته کردن مدارس به طور جدی در سایر مدارس نیز پیگیری قرار خواهد گرفت.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی اظهار داشت: در راستای تامین شرایط برای تحصیل تمامی دانش آموزان در مقاطع راهنمایی و متوسطه مدارس در تمامی روستاها تشکیل واحد آموزشی جریان دارد.

کریمی با اشاره به اینکه در روستاها که تعداد دانش آموزان به حد نصاب نرسیده بحث روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی در راس امور قرار دارد، بیان داشت: اجرای برنامه های فرهنگی با همکاری مرکز صدا و سیمای آذربایجان غربی امری اساسی در از بین بردن مشکلات فرهنگی است.

این مسئول همچنین برنامه ریزی برای افزایش پوشش تحصیلی و ارتقای کیفی آموزش را از رویکردهای اصلی این معاونت دانست و افزود: تعامل با روحانیت و همکاری با اداره کل تبلیغات اسلامی در ارتقای امور فرهنگی و پرورشی مهم است.