والیبال زنان البرز در مسیر بازگشت به لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داعی، رئیس هیات والیبال استان البرز، در حاشیه برگزاری مسابقات والیبال دسته برتر بزرگسالان استان که در سالن هیات هندبال ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری روز پایانی مسابقات آقایان بزرگسال استان البرز هستیم که شامل دیدارهای رده‌بندی دسته اول، رده‌بندی لیگ برتر و فینال دسته اول بود.

وی افزود: در رقابت‌های دسته اول بزرگسالان، تیم آذرخش موفق شد عنوان قهرمانی را به دست آورد و در دیدار رده‌بندی لیگ برتر نیز تیم هما مقام سوم مسابقات را کسب کرد.

رئیس هیات والیبال استان البرز ادامه داد: فینال لیگ برتر استان نیز بین دو تیم آکادمی والیبال ایران و باشگاه ققنوس برگزار شد تا قهرمان بالاترین سطح مسابقات والیبال استان در سال جاری مشخص شود.

تلاش برای افزایش سهمیه والیبال البرز در مسابقات کشوری

داعی با اشاره به برنامه‌های هیات والیبال البرز برای حضور تیم‌های بیشتر در رقابت‌های کشوری گفت: سازوکار مشخصی در فدراسیون والیبال برای حضور تیم‌ها در لیگ‌های کشور وجود دارد و در این زمینه رایزنی‌هایی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: با حمایت‌های مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و همچنین رئیس فدراسیون والیبال، این ظرفیت وجود دارد که در آینده نزدیک علاوه بر تیم فولاد پارسیان، نمایندگان دیگری از البرز در لیگ دسته اول و حتی لیگ برتر کشور حضور داشته باشند.

رئیس هیات والیبال البرز خاطرنشان کرد: اختصاص سهمیه از سوی هیات و فدراسیون امکان‌پذیر است، اما تحقق این موضوع نیازمند حمایت حامیان مالی و بخش خصوصی است تا بتوانند از تیم‌های استان در مسیر حضور در مسابقات کشوری پشتیبانی کنند.

حمایت از والیبال بانوان البرز

داعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت والیبال بانوان استان اشاره کرد و گفت: اطلاعات دقیق درباره شرایط تیم شهرآرا در این لحظه در اختیارم نیست، اما تمام تلاش و حمایت خود را برای حضور قدرتمند این تیم در لیگ برتر بانوان کشور انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل شرایط خاص کشور، مسابقات لیگ برتر و دسته اول والیبال کشور برگزار نشد، افزود: این اتفاق باعث شد تیم‌های باکیفیت استان البرز نیز فرصت حضور در رقابت‌های ملی را از دست بدهند.

رئیس هیات والیبال البرز ابراز امیدواری کرد: در سال جاری و در شرایطی امن، تیم شهرآرا بتواند حضور قدرتمندی در لیگ برتر بانوان کشور داشته باشد و در کنار آن، زمینه حضور نمایندگان دیگری از البرز در سطوح مختلف مسابقات والیبال کشور فراهم شود.