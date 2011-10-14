  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

درخواست ایران خودرو از پلیس برای شماره‌گذاری وانت "ال 90"

درخواست ایران خودرو از پلیس برای شماره‌گذاری وانت "ال 90"

رئیس پلیس راهور از درخواست ایران خودرو برای شماره گذاری وانت ال 90 به جای وانت پیکان خبر داد.

سردار اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از توقف شماره گذاری خودروی وانت پیکان به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و سیستم ایمنی، مسئولان ایران خودرو درخواست تائید و شماره گذاری وانت ال 90 را به عنوان جایگزین این خودرو به پلیس ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: پلیس تنها در صورت نصب کیسه هوا و ترمز ضد قفل وانت پیکان را شماره گذاری می کند در غیر این صورت قانون باید تغییر کند.

رئیس پلیس راهور تاکید کرد: پلیس در برابر خودروسازان کوتاه نمی آید چرا که باید به عنوان مجری قانون اجرا کننده قانون مصوب باشد.


 

کد مطلب 1432525

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها