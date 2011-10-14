سردار اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از توقف شماره گذاری خودروی وانت پیکان به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و سیستم ایمنی، مسئولان ایران خودرو درخواست تائید و شماره گذاری وانت ال 90 را به عنوان جایگزین این خودرو به پلیس ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: پلیس تنها در صورت نصب کیسه هوا و ترمز ضد قفل وانت پیکان را شماره گذاری می کند در غیر این صورت قانون باید تغییر کند.

رئیس پلیس راهور تاکید کرد: پلیس در برابر خودروسازان کوتاه نمی آید چرا که باید به عنوان مجری قانون اجرا کننده قانون مصوب باشد.



