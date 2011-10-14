مسابقات بین المللی عرصه گفتگوی تمدنها است/ تیم ایران فقط یک هفته تمرین داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید واشانی بعد از ظهر جمعه بعد از پیروزی در مقابل سنگاپور در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: مسابقات بین المللی باعث ایجاد انگیزه مضاعف در جوانان شده و بهترین عرصه گفتگوی تمدنها و آشنایی با فرهنگ و آداب رسوم ملل مختلف است.

وی با بیان اینکه اکثر بازیکنان تیمها برای سالهای آینده برای حضور در تیمهای ملی جوانان و بزرگسالان تربیت می شوند، اظهار داشت: تیمها برای کسب عنوان قهرمانی و کسب تجربه در این دوره از رقابتها حاضر شده اند.

سرمربی تیم دانش آموزان ایران با بیان اینکه با وجود تبلیغات و دیدگاه برخی از کارشناسان، تیمهای ایران فقط یک هفته تمرین مشترک داشتند، گفت: اکثر بازیکنان قراردادهای مالی با باشگاهها داشتند که این امر باعث شد بازیکنان فقط طی یک هفته تمرین مشترک با هم داشته باشند.

واشانی چین و تیم دانش آموزی آذربایجان غربی را رقبای اصلی تیم ایران دانست و اظهار داشت: بر اساس نظرات آنالیزورها، تیمهای تایلند و مالزی نیز قدرتمند بوده که باید با برنامه ریزی در این راستا حرکت کنیم.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: بازی فینال با حضور دو تیم دانش آموزی ایران و آذربایجان غربی دو نماینده کشورمان در این دوره از رقابتها برگزار شود.