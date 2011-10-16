نمایش تماشایی فوران آتشفشان زیردریایی از ایستگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویری دیدنی از جزایر قناری، جایی که در فاصله چند کیلومتری از ساحل "ال هیرو"، کوچکترین جزیره این مجمع الجزایر یک فوران آتشفشانی زیردریایی رخ داده است.

این فوران بر روی سطح آب یک لکه عظیم را ایجاد کرده که از فواصل بسیار دور نیز قابل رویت است و به خصوص برای تصویربرداری هوایی منظره ای بسیار دیدنی است.

حتی فضانوردان ایستگاه فضایی نیز توانسته اند از این منظره عکسبرداری کنند.

دو دهانه آتشفشان زیردریایی مواد مذاب را به خارج فوران کرده اند. یکی از این دهانه ها در عمق حدود 600 متری از سطح و فاصله 3 کیلومتری از بستر دریا و دیگری در عمق هزار متری از سطح و 5 کیلومتری از بستر قرار دارد.

این پدیده به طور مرتب تحت نظارت است و ستاد حوادث غیر مترقبه محلی، گردشگران و بومیان جزیره "لا رجیستا" را از این منطقه خارج کرده است. منطقه "لا رجسیتا" با جمعیت 600 نفر نزدیکترین نقطه به فورانها است.

براساس گزارش لارپوبلیکا، درحال حاضر وزیر کشور اسپانیا حالت فوق العاده آتشفشان را در شرایط پایدار اعلام کرده و اظهار داشته که لرزشهای آتشفشانی نیز کاهش یافته است و به زودی مردم محلی به خانه های خود باز می گردند.

آتشفشان از ایستگاه فضایی

تصویر هوایی از لکه ایجاد شده در اثر فوران

مواد مذاب از دو دهانه آتشفشانی زیردریایی فوران کرده اند

تصویری دیگر از هوا

دایره زرد، جزیره "ال هیرو" و لکه سبز رنگ حاصل از فوران را مشخص کرده است

نمای نزدیک، وسعت فوران را نشان می دهد

لکه عظیم از فاصله چندین کیلومتری از ساحل نیز دیده می شود