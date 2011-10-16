به گزارش خبرنگار مهر، آرزو معتمدی قایقران کشورمان پس از کسب نخستین سهمیه المپیک بانوان ایران در بخش کانوئینگ در جمع خبرنگاران گفت: در چهار سال گذشته همیشه در اردو بوده‌ام و جز در چند موردی که بین اردوها تعطیلی بوده از تمرین و اردو جدا نشدم. شاید به همین خاطر است که از تمرین در دریاچه آزادی تهران خسته شده‌ام!

"رقابت در بخش بانوان در آسیا سخت‌تر از مردان است"، وی با بیان این جمله افزود: رقیب اصلی من در این مسابقات ورزشکاران چینی بودند. قایقرانان زن آسیا از جمله چینی‌ها سن بالایی داشته و با تجربه هستند. رقبایم همگی مدال‌های جهانی داشتند و از قهرمانان المپیکی بودند.

بانوی قایقران کشورمان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در مسابقات آسیایی در ماده کایاک هزار متر به راحتی به فینال رسیدم و در فینال هم مدال گرفتم اما مسابقه دادن در مواد المپیکی بسیار سخت بود. هرچند به فینال رسیدم اما امیدی برای کسب مدال و سهمیه المپیک نداشتم. من نمی دانستم که قایق‌های قبل از من پیش از این سهمیه گرفته‌اند و فکر هم نمی کردم بتوانم با کسب عنوان چهارم جواز ورود به بازی‌های المپیک را بگیرم. به همین خاطر کمی شوک زده شده بودم.

ملی پوش قایقرانی کشورمان، ادامه داد: این طور نیست که این سهمیه را شانسی بدست آورده باشم، چرا که برای موفقیت چهار سال در اردوهای مداوم بودم و مطمئنا باید نتیجه آن را می گرفتم.

وی در پاسخ به این پرسش که "از این پس برای حضور در المپیک لندن چه برنامه‌ای داری؟" ، گفت: من تازه سهمیه گرفته‌ام و از برنامه‌ریزی مربیان اطلاع ندارم. مطمئنا مربیان از این پس برنامه خاصی برای من می‌گذارند، چرا که فرصت کمی تا لندن هست.

معتمدی با بیان اینکه فکر کنم تا سال آینده هم مجبورم از دانشگاه مرخصی بگیرم، گفت: من در حالی دانشجوی ترم 6 مهندسی معماری دانشگاه آزاد هستم که باید تا امروز درسم را تمام می‌کردم اما به خاطر تمرینات در یک سال گذشته از دانشگاه مرخصی گرفتم. با توجه به تمرینات شبانه روزی تیم ملی به سختی به درسم می‌رسم و احتمالا برای تمرینات المپیکی باید بازهم مرخصی بگیرم.

ملی پوش قایقرانی کشورمان در مورد اینکه "سهمیه المپیک به قایق داده می شود، آیا با این حال وی رقیبی در ایران برای حضور در المپیک دارد یا نه؟"، هم گفت: رقیبی در ایران ندارم اما باید تا المپیک خوب تمرین کنم. من از فردا خبر ندارم اما تلاشم برای کسب بهترین نتیجه در لندن است. به هر حال این نخستین تجربه حضور من در المپیک است، واقع بینانه باید گفت که کسب مدال زود است و تنها باید به یک رکورد خوب فکر کنم.

وی بیان کرد: معتقدم تمرین و مسابقه در این مدت باید در کنار هم باشند. اگر اردوهای ما متنوع باشد هم خوب است. سال گذشته به خاطر سرمای تهران تمرین در زمستان را از دست دادیم شاید اگر اردوهای خارجی در فصل زمستان تدارک دیده شود بهتر باشد. من باید در کنار تمرین و مسابقه در این مدت از رقیبانم هم شناخت پیدا کنم تا سطح خودم را در جهان و آسیا بیشتر ارزیابی کنم.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا وانتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار می شود.