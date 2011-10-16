تعدیل کلاسهای شلوغ با افتتاح یا اجاره مدرسه جدید

رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با افزود: قرار شد حجم بالای دانش آموزان در برخی از کلاسها را با افتتاح مدارس جدید برطرف کنیم. به همین دلیل ابتدای سال تحصیلی 48 مدرسه تحویل گرفتیم و 12 مدرسه دیگر را نیز به زودی راه اندازی می کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران افزود: به هیچ وجه مدارس را برای کاهش تراکم دانش آموزی دونوبته نخواهیم کرد و اگر در یک منطقه مدرسه نوساز هم نداشته باشیم یک ساختمان جدید اجاره می کنیم.

هم اکنون بسیاری از مدارس منطقه 2 شهر ری دارای تراکم بیش از حد دانش آموز و کلاسهای بالای 40 نفر هستند که قطعا در ادامه سال موجب افزایش افت تحصیلی دانش آموزان می شود.

زمانی درباره تعداد دانش آموزان اتباع بیگانه در مدارس حومه تهران نیز گفت: پیش بینی ما این بود که 75 هزار دانش آموز اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در مدارس حومه تهران ثبت نام کنند اما هم اکنون تعداد آنها کمتر است.