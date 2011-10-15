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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

احمدی نژاد :

مقاومت هوشمندانه ملت‌ها سقوط نظام سلطه را تسریع خواهد کرد

مقاومت هوشمندانه ملت‌ها سقوط نظام سلطه را تسریع خواهد کرد

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ملت‌ها با همدلی و در کنار یکدیگر می‌توانند در مقابل توطئه قدرت‌های استکباری ایستادگی کنند، گفت: نظام سلطه در سراشیبی سقوط قرار دارد و مقاومت هوشمندانه ملت‌ها سقوط آن را تسریع خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد در دیدار "مصطفی عثمان اسماعیل" فرستاده ویژه رئیس جمهور سودان با بیان اینکه امروز دامنه مقاومت ملت‌ها با نظام سلطه در کل جهان فراگیر شده و گسترش یافته است، اظهار داشت: سلطه‌گران، هر ملتی را که بخواهد سرافراز و مستقل باشد، مورد هجوم قرار می‌دهند؛ البته این موضوع به معنای اقتدار آن نیست، بلکه نشان‌دهنده ضعف و استیصال این نظام است.

رئیس جمهور در ادامه روابط تهران-خارطوم را با اهمیت و رو به گسترش خواند و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از گسترش روزافزون مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف استقبال کرده و آن را به نفع دو ملت و منطقه می‎‌داند.

وی با تاکید بر اهمیت مقاومت و ایستادگی ملت سودان در مقابل توطئه‎‌افکنی قدرت‌های زورگو و زیاده‌خواه گفت: بدون شک هر مبارزه‌ای سختی‌هایی به همراه دارد، اما بی‌تردید درایت و هوشمندی دولت و ملت سودان مانع از اجرای توطئه‌های دشمنان در این کشور خواهد شد.

"مصطفی عثمان اسماعیل" مشاور عالی و فرستاده ویژه رئیس جمهور سودان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ پیام کتبی عمرالبشیر به  احمدی نژاد، با اشاره به بیداری ملت‌ها در بیشتر کشورهای جهان به خصوص در کشورهای اسلامی خاطر نشان کرد: سودان نسبت به این بیداری‌ها نگاه مثبتی دارد و معتقد است که اگر به ملت‌ها آزادی حقیقی داده شود، آنها هویت خود را بازیافته و به هیچ کس اجازه دخالت در امورشان را نخواهند داد.

کد مطلب 1433669

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