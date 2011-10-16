محمد بنا بهترین مربی کشتی فرنگی جهان در سال 2011 شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی کشتی محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران را به عنوان بهترین مربی کشتی فرنگی جهان در سال 2011 میلادی انتخاب کرد.

قرار است همزمان با برگزاری کلاس بین المللی مربیگری کشتی آزاد در روزهای 26 تا 29 آبان‌ماه در تهران و با حضور "رافائل مارتینتی"، رئیس فیلا از محمد بنا و "زکی جونز"، سرمربیان تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران و آمریکا به عنوان بهترین مربیان سال 2011 میلادی تقدیر شود.

محمد بنا که پس از المپیک پکن بار دیگر سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران شد در سال‌های اخیر افتخارات فراوانی همچون کسب اولین قهرمانی جام جهانی، عناوین دومی و سومی جهان برای نخستین بار و کسب بیشترین مدال در بازی‌های آسیایی را در کارنامه کاری خود دارد.

محمد بنا سرمربی پرافتخار کشتی فرنگی ایران در مورد انتخاب خود به عنوان بهترین مربی سال 2011 جهان به خبرنگار مهر گفت: این افتخار متعلق به کلیه مربیان سازنده در سراسر کشور و همکارانم در کادر فنی است که شبانه روز و بدون چشمداشت برای رشد و بالندگی کشتی فرنگی ایران تلاش می کنند.