دولت کنگو و جنبش «۲۳ مارس» برای نقشه راه ادامه مذاکرات صلح توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت جمهوری دموکراتیک کنگو و ائتلاف رود کنگو (جنبش ۲۳ مارس) بر سر نقشه راه و چارچوبهای زمانی برای ادامه مذاکرات صلح جامع و حل اختلافات میان دو طرف توافق کردند.
این توافق در بیانیهای مشترک از سوی دو طرف، قطر، آمریکا، سوئیس و کمیسیون اتحادیه آفریقا اعلام شد که وزارت امور خارجه قطر آن را منتشر کرد.
این بیانیه پس از نشستهایی که از ۱۷ تا ۲۱ اوت (۲۶ تا ۳۰ مردادماه) در سوئیس با حضور طرفهای مذکور برگزار شد، صادر شد.
بر اساس این بیانیه، نشستها راههای پیشبرد اجرای تعهدات موجود و همچنین مذاکره درباره پروتکلهای باقیمانده در چارچوب توافق صلح جامع میان دولت جمهوری دموکراتیک کنگو و ائتلاف رود کنگو (جنبش ۲۳ مارس) را بررسی کرد؛ توافقی که ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴) در دوحه امضا شد.
دو طرف همچنین از ادامه پیشرفت در فعالسازی سازوکار مشترک گسترده نظارت و راستیآزمایی استقبال کرده و بر اهمیت اتخاذ روشی یکپارچه برای گزارشدهی درباره ادعاهای مربوط به نقض آتشبس امضاشده در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۸ تیرماه ۱۴۰۴) تأکید کردند.
بر اساس این گزارش، طرفها همچنین بر ایجاد سازوکاری برای بررسی روند اجرای تعهدات، رسیدگی به چالشهای پیشرو و نظارت بر اجرای توافق چارچوب دوحه توافق کردند.
در این چارچوب، نقشه راهی شامل مراحل مشخص و جدولهای زمانی برای ادامه مذاکرات تدوین شد و دو طرف بر تعهد خود برای دستیابی به صلح جامع و حل مناقشه از طریق اجرای توافق چارچوب دوحه تأکید کردند.
پیش از این، دو طرف ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۲ مهر ۱۴۰۴) در نشستی در دوحه بر سر ایجاد سازوکاری برای نظارت و راستیآزمایی آتشبس میان خود توافق کرده بودند.
جنبش «۲۳ مارس» یک گروه مسلح شورشی است که در مناطق شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو، بهویژه استان کیوو شمالی در مرز با اوگاندا و رواندا فعالیت دارد.
سازمان ملل متحد و دولت کنگو، رواندا را به حمایت از این جنبش متهم میکنند؛ اتهامی که کیگالی آن را رد کرده است.
این گروه پس از فروپاشی توافق صلح امضاشده در ۲۳ مارس ۲۰۰۹ (۳ فروردین ۱۳۸۸) شکل گرفت و بیشتر اعضای آن از تبار توتسی هستند که پل کاگامه، رئیسجمهور رواندا، نیز به آن تعلق دارد.
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