به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی "تا ثریا" به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی الهام غفوری که از اوایل تیرماه در تهران کلید خورد، با پایان 75 درصد از تصویربرداری و پس از لوکیشن‌های خارجی، بیمارستان، مرکز توانبخشی عمل، زعفرانیه و... به حوالی امام‌زاده قاسم رسید.

ساخت موسیقی این مجموعه تلویزیونی که فیلمنامه آن را سعید فرهادی نوشته و همزمان سیامک مهماندوست آن را تدوین می‌کند، از سوی آریا عظیمی‌نژاد ساخته می‌شود و مهرشاد ملکوتی کار صداگذاری این سریال را انجام می‌دهد.

"تا ثریا" روایتگر قصه زنی است میانسال که در کشاکش زندگی، موفقیت‌ها و شکست‌هایی را متحمل شده که حاصل آن در 30 قسمت به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما تولید خواهد شد.

آزیتا حاجیان، همایون ارشادی، مهران احمدی، هومن سیدی، لیندا کیانی، الناز حبیبی، حسین مهری، ارسلان قاسمی، میرطاهر مظلومی، پوراندخت مهیمن، مریم بوبانی، مجید سعیدی، علی صالحی، کامران ملکی، آتیه جاوید، فرحناز منافی‌ظاهر، مهوش وقاری، نسرین نصرتی، صفا آقاجانی، ترلان پروانه، امیر حمیدزاده و ملیحه نیکجومند در این مجموعه بازی دارند.

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: برزو نیک‌نژاد، منشی‌صحنه: محسن بهاری، مدیر تصویربرداری: فرشاد گل سفیدی، صدابردار: صالح حبیبی، ‌مرتضی اصلان‌زاده، طراح گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: آرزو غفوری، عکاس: محمد فوقانی و مدیر تدارکات: سعید میرزایی، سعید رضوی.