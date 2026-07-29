  1. استانها
  2. کردستان
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۶

موکب میراث‌فرهنگی کردستان در قروه میزبان زائران اربعین شد

موکب میراث‌فرهنگی کردستان در قروه میزبان زائران اربعین شد

قروه- همزمان با آغاز سفرهای اربعین، موکب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در شهرستان قروه با هدف ارائه خدمات فرهنگی و راهنمایی زائران، فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موکب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان صبح چهارشنبه و همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی در مسیرهای منتهی به مرز باشماق، فعالیت خود را در شهرستان قروه آغاز کرده است.

این موکب با هدف تکریم زائران و ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی در مسیر تردد عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برپا شده و تا پایان ایام اربعین به ارائه خدمات ادامه خواهد داد.

موکب میراث‌فرهنگی کردستان در قروه میزبان زائران اربعین شد

در این موکب، علاوه بر راهنمایی و اطلاع‌رسانی به زائران، تلاش شده است ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان نیز به مسافران و زائران معرفی شود تا زمینه آشنایی بیشتر آنان با جاذبه‌های این استان فراهم شود.

خدمات فرهنگی در مسیر زائران

ارائه اقلام فرهنگی، پاسخگویی به سؤالات زائران، راهنمایی مسیر و معرفی اماکن گردشگری و تاریخی استان از جمله خدماتی است که در این موکب به زائران اربعین حسینی ارائه می‌شود.

موکب میراث‌فرهنگی کردستان در قروه میزبان زائران اربعین شد

برپایی این موکب بخشی از برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان برای مشارکت در خدمت‌رسانی به زائران اربعین است؛ اقدامی که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و در راستای ایجاد سفری ایمن، آگاهانه و همراه با معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6902466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها