به گزارش خبرنگار مهر، موکب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان صبح چهارشنبه و همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی در مسیرهای منتهی به مرز باشماق، فعالیت خود را در شهرستان قروه آغاز کرده است.

این موکب با هدف تکریم زائران و ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی در مسیر تردد عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برپا شده و تا پایان ایام اربعین به ارائه خدمات ادامه خواهد داد.

در این موکب، علاوه بر راهنمایی و اطلاع‌رسانی به زائران، تلاش شده است ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان نیز به مسافران و زائران معرفی شود تا زمینه آشنایی بیشتر آنان با جاذبه‌های این استان فراهم شود.

خدمات فرهنگی در مسیر زائران

ارائه اقلام فرهنگی، پاسخگویی به سؤالات زائران، راهنمایی مسیر و معرفی اماکن گردشگری و تاریخی استان از جمله خدماتی است که در این موکب به زائران اربعین حسینی ارائه می‌شود.

برپایی این موکب بخشی از برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان برای مشارکت در خدمت‌رسانی به زائران اربعین است؛ اقدامی که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و در راستای ایجاد سفری ایمن، آگاهانه و همراه با معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت.